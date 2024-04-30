В посольстве Ирана в РК озвучили официальную позицию страны по поводу конфликта с Израилем

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Казахстане Али Акбар Джоукар сделал официальное заявление по поводу позиции его страны касательно напряженности с Израилем, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Как вы знаете, Израиль не в первый раз осуществляет свои атаки на граждан Ирана на территории различных стран. Но особенность атаки, которая произошла недавно, в том, что они атаковали дипломатическое представительство Ирана в Сирии. Эту военную атаку осудили почти все страны мира, кроме коллективного Запада. Конечно, Казахстан также осудил нападение на дипломатическое представительство, так как дипломатические объекты защищены Венской конвенцией. Но к сожалению, Совбез ООН не осудил этот акт, — сказал Посол на встрече с представителями казахстанских СМИ.

По его словам, если бы Совбез ООН в тот момент сыграл свою роль и осудил этот акт, наверное, Исламская Республика Иран не приняла бы меры по прямому ответу на эту атаку.