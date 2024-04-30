В посольстве Ирана в РК озвучили официальную позицию страны по поводу конфликта с Израилем
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Казахстане Али Акбар Джоукар сделал официальное заявление по поводу позиции его страны касательно напряженности с Израилем, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Как вы знаете, Израиль не в первый раз осуществляет свои атаки на граждан Ирана на территории различных стран. Но особенность атаки, которая произошла недавно, в том, что они атаковали дипломатическое представительство Ирана в Сирии. Эту военную атаку осудили почти все страны мира, кроме коллективного Запада. Конечно, Казахстан также осудил нападение на дипломатическое представительство, так как дипломатические объекты защищены Венской конвенцией. Но к сожалению, Совбез ООН не осудил этот акт, — сказал Посол на встрече с представителями казахстанских СМИ.
По его словам, если бы Совбез ООН в тот момент сыграл свою роль и осудил этот акт, наверное, Исламская Республика Иран не приняла бы меры по прямому ответу на эту атаку.
— Так как была произведена атака на дипломатическое представительство и считается атакой на территориальную целостность и суверенитет одного государства, у Ирана было исчерпано стратегическое терпение, и потому Иран спроектировал прямой военный ответ. Таким образом, военный ответ Ирана соответствовал уставам ООН по законной защите на агрессию. Поэтому, ответ был ограничен военной атакой на авиабазу Сирийского режима, откуда совершались налеты для удара по гражданам Ирана. Поэтому, после завершения этой ответной операции Иран заявил, что операция завершена, если только Израиль не примет какие-то военные меры, на которые Иран ответит очень жестко, — добавил Али Акбар Джоукар.