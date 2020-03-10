Вполне ожидаемая и адекватная мера – Председатель АФК о повышении базовой ставки до 12%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Повышение базовой ставки до 12% и совместное обращение Правительства РК и Нацбанка РК прокомментировала председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Она отметила, что повышение базовой ставки до 12% и расширение коридора с 1 до 1,5% - мера, направленная на стабилизацию макроэномической ситуации.

«Вполне ожидаемая и адекватная мера, которую обычно принимают центральные банки. Мы не первый раз сталкиваемся с кризисными явлениями. Я думаю, что аналогичные меры будут предприняты в некоторых других странах, может быть, даже в соседней России, где несколько иная ситуация», - сказала она.

По словам Елены Бахмутовой, поднятие базовой ставки - это только первая, срочно необходимая мера. Дальше требуется комплекс мер. В приоритете стоит социально экономическая стабилизация. Правительство сейчас сосредоточено на сохранении социальной стабильности и занятости населения. Для этого создан оперативный штаб.

«Требуется очень гибкое оперативное реагирование на ситуацию, потому что у нас открытая экономика и во многом наши действия будут определяться ситуацией, которая будет сейчас складываться в мире. Тем не менее рецепт уже известен: сейчас нужно мобилизовать ресурсы на более приоритетные отрасли, сокращать инвестиционные расходы, от которых можно отказаться - это в первую очередь, наверное, касается квазигосударственного сектора, в какой-то мере это коснется частного сектора. И задействовать внутренние ресурсы», - добавила она.

Елена Бахмутова заявила, что необходимо собраться всем заинтересованным сторонам: в первую очередь, Правительству, Национальному банку и Агентству по регулированию развития рынка, которое отвечает за финансовый рынок - и выработать комплекс мер, который будет направлен на стабилизацию ситуации после преодоления первых кризисных панических явлений.

«Почему панических? Потому что вчера было резкое падение индексов практически везде. Поэтому требуется взвешенный комплекс мер. Министерство финансов дало возможность выработать предложение по сокращению некоторых неприоритетных бюджетных расходов, и с тем чтобы были предложены изменения в закон о республиканском бюджете, на это у них есть одна неделя», - отметила Е. Бахмутова.

Кроме того, председатель АФК подчеркнула, что Казахстан уже самостоятельно переживал кризис и всем нужно сохранять спокойствие: ни в коем случае не совершать хаотичных движений, базироваться на основных приоритетах и проводить консультации со всеми заинтересованными сторонами.

«Такое шоковое падение, естественно, требует быстрого реагирования, однако что сейчас не нужно делать, как говорит наш собственный проверенный опыт - ни в коем случае не нужно поддаваться панике. Ситуация находится под контролем. Все понимают, что необходимо реагировать оперативно, взвешенно, комплексно», - добавила спикер.

Она добавила, что в финансовом секторе уже прошла внешняя оценка качества активов и на финансовом рынке каких-либо неожиданностей не предвидится.

«Это позитивная новость. Теперь можно сосредоточиться на комплексе мер, который нужно предпринять с точки зрения экономической стабилизации. Правительство об этом сказало, это, в первую очередь, сохранение рабочих мест и в дальнейшем фокусирование на импортозамещении, задействование отечественных производителей в госзакупках. Все эти меры для того, чтобы обеспечить производительную занятость населения, сохранение их доходов, чтобы поддерживать социальную экономическую ситуацию», - пояснила председатель АФК.