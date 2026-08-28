В Петропавловске возбуждено уголовное дело в отношении пациента, ударившего врача

В Петропавловске пациент поликлиники в ходе ссоры ударил врача по лицу, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в департаменте полиции Северо-Казахстанской области, происшествие случилось утром 17 августа. Пришедший на прием 51-летний житель города разговаривал с врачом. В ходе беседы возникла ссора. Согласно поступившему в полицию заявлению, на замечание медицинского работника отреагировал агрессивно и нанес врачу удар по лицу.

По факту применения насилия в отношении медицинского работника при исполнении им служебных обязанностей полиция возбудила уголовное дело.

— Это второй в регионе зарегистрированный случай применения насилия в отношении медицинского работника. В июне в районе Шал акына после дорожно-транспортного происшествия пьяный мужчина применил насилие в отношении медицинского работника, оказывавшего помощь. Суд лишил его свободы на 1,5 года, — сказал первый заместитель начальника департамента полиции.

В этом году в Уголовный кодекс РК была введена статья 380-3. В ней предусмотрена ответственность за угрозы или применение насилия в отношении медицинского работника или водителя машины скорой помощи. Теперь агрессивные действия в отношении людей, оказывающих медицинскую помощь, могут привести к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что Президент высказался о мерах по защите медицинских работников, подчеркнув, что Закон о привлечении к уголовной ответственности лиц, применивших насилие в отношении медицинских работников, полностью соответствует принципу «Закон и Порядок».