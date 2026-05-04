В Петропавловске объявлено предупреждение в связи с разливом реки Есиль

Уровень воды в реке Есиль повысился и приближается к опасной отметке в Петропавловске, передает корреспондент Kazinform.

Здесь проходит вторая волна паводка. По данным Северо-Казахстанского областного филиала РГП «Казгидромет», за прошедшие сутки уровень воды в реке Есиль поднялся на восемь сантиметров и по состоянию на 08:00 достиг 993 сантиметра. Таким образом, он приблизился к опасному уровню — 1000 сантиметров.

В настоящее время водой затоплена объездная автомобильная дорога, ведущая к поселку Заречный, расположенному вблизи Петропавловского гидроузла.

По прогнозам синоптиков и гидрологов, в ближайшее время уровень воды может продолжить повышаться, и существует риск превышения опасной отметки. В случае превышения критического уровня возрастает угроза подтопления автомобильных дорог в нижнем течении реки. В этой связи жителям и водителям рекомендуется строго соблюдать меры предосторожности.

Ранее спасатели МЧС проверили готовность плавсредств на реке Есиль.