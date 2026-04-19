Спасатели МЧС проверили готовность плавсредств на реке Есиль

В ходе мероприятия были задействованы современные аэролодки, катера и моторные лодки. Техника продемонстрировала высокие ходовые характеристики и надежность в эксплуатации, а спасатели слаженность действий и готовность к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в период теплого времени года.

Фото: МЧС РК

Отдельное внимание было уделено возможностям снегоболотохода, который при необходимости используется на труднодоступных участках и неглубоких водоемах.

Проведенная проверка подтвердила готовность сил и средств к обеспечению безопасности на водоемах региона.

Ранее сообщалось, что на озере Балхаш в Карагандинской области спасатели усилили контроль за безопасностью. Сотрудники ДЧС патрулируют акваторию, используя плавсредства и специализированную технику.