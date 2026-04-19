Спасатели МЧС проверили готовность плавсредств на реке Есиль
Спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Северо-Казахстанской области провели проверку готовности плавсредств на акватории реки Есиль в зоне ответственности подразделения, расположенного на дамбе вблизи города Петропавловска, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.
В ходе мероприятия были задействованы современные аэролодки, катера и моторные лодки. Техника продемонстрировала высокие ходовые характеристики и надежность в эксплуатации, а спасатели слаженность действий и готовность к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в период теплого времени года.
Отдельное внимание было уделено возможностям снегоболотохода, который при необходимости используется на труднодоступных участках и неглубоких водоемах.
Проведенная проверка подтвердила готовность сил и средств к обеспечению безопасности на водоемах региона.
Ранее сообщалось, что на озере Балхаш в Карагандинской области спасатели усилили контроль за безопасностью. Сотрудники ДЧС патрулируют акваторию, используя плавсредства и специализированную технику.