Спасатели усилили меры безопасности на озере Балхаш
На озере Балхаш в Карагандинской области спасатели усилили контроль за безопасностью. Сотрудники ДЧС патрулируют акваторию, используя плавсредства и специализированную технику, передает агентство Kazinform.
Параллельно ведется профилактическая работа. Рыбакам напоминают о правилах поведения на воде и мерах предосторожности.
По данным МЧС, в прошлом году на озере провели 486 рейдов. Работа по обеспечению безопасности на водоемах продолжается.
