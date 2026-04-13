РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:58, 12 Апрель 2026 | GMT +5

    Спасатели усилили меры безопасности на озере Балхаш

    На озере Балхаш в Карагандинской области спасатели усилили контроль за безопасностью. Сотрудники ДЧС патрулируют акваторию, используя плавсредства и специализированную технику, передает агентство Kazinform. 

    Спасатели, Балхаш
    Кадр из видео

    Параллельно ведется профилактическая работа. Рыбакам напоминают о правилах поведения на воде и мерах предосторожности.

    По данным МЧС, в прошлом году на озере провели 486 рейдов. Работа по обеспечению безопасности на водоемах продолжается.

    Ранее мы рассказывали, что на озере Балхаш задержали браконьеров с 252 кг рыбы.

    Теги:
    МЧС Озеро Вода Карагандинская область Безопасность Балхаш Спасатели
    Дамира Кеңесбай
    Автор
