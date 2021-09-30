Впервые за годы Независимости появятся детские площадки в поселке Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Игровые площадки будут предназначены для яслей-сада и для жителей 285 жилых домов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В посёлке Майкаин откроются 2 детские игровые площадки. На улице Богенбай батыра (14 миллионов тенге) и на улице Астана (8 миллионов 400 тысяч тенге)», - рассказали в управлении информации и общественного развития Павлодарской области.

Строящаяся детская площадка по улице Богенбай батыра посёлка Майкаин Баянаульского района будет сдана в эксплуатацию детям яслей-сада и жителям 160 жилых домов по этим улицам, а детская игровая площадка на улице Астана будет введена в эксплуатацию для жителей 125 жилых домов, расположенных в многоэтажных домах.

«Данные объекты будут построены на этих улицах впервые за годы независимости», - добавили в ведомстве.