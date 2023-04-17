Впервые за 6 лет столичный «Номад» вернул звание лучшей хоккейной команды страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Астанинский «Номад» одержал победу над ташкентским «Хумо» и стал чемпионом Казахстана по хоккею, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Финальную серию выделяли два события. Во-первых, «Хумо» вернулся в Pro Hokei Ligasy и сразу же вышел в финал. Во-вторых, звание чемпионов страны хоккеистам «Номада» удалось завоевать впервые за шесть лет – в последний раз титул был у столичной команды в сезоне 2016-2017.

Заключительная встреча финальной серии проходила в Ташкенте, но родные стены не помогли хоккеистам «Хумо», которые пропустили уже на 54-ой секунде игры – отличился Андрей Рунов. До перерыва ташкентцы дважды оказывались в большинстве из-за удалений в составе гостей, однако перевести количество в качество не сумели.

Второй период прошел без заброшенных шайб, зато в третьем таковых оказалось целых две, и обе в ворота хозяев. Сначала Рунов оформил дубль, а затем в самой концовке отличился Рахманов. Стоит отметить уверенную игру столичной команды в обороне, которая сумела сдержать натиск хозяев, а также вратаря Андрея Шутова, который отразил 27 бросков в исполнении ташкентцев.

Также свои награды получили лучшие хоккеисты сезона в каждом амплуа.

Лучшим вратарем стал Андрей Шутов из «Номада». Звание лучшего защитника досталось Алексею Кириллову из «Хумо». Лучшим нападающим признан Максим Мухаметов из «Номада», а лучшим молодым игроком - Тимур Мейдер из «Арлана».

Напомним, в прошлые два сезона чемпионом страны становилась «Сарыарка» из Караганды, а в сезоне 2019-2020 победителя не было – сезон не был завершен из-за пандемии коронавирусной инфекции.