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    12:19, 17 Апрель 2023 | GMT +6

    Впервые за 6 лет столичный «Номад» вернул звание лучшей хоккейной команды страны

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    Фото: shaiba.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Астанинский «Номад» одержал победу над ташкентским «Хумо» и стал чемпионом Казахстана по хоккею, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Финальную серию выделяли два события. Во-первых, «Хумо» вернулся в Pro Hokei Ligasy и сразу же вышел в финал. Во-вторых, звание чемпионов страны хоккеистам «Номада» удалось завоевать впервые за шесть лет – в последний раз титул был у столичной команды в сезоне 2016-2017.

    Заключительная встреча финальной серии проходила в Ташкенте, но родные стены не помогли хоккеистам «Хумо», которые пропустили уже на 54-ой секунде игры – отличился Андрей Рунов. До перерыва ташкентцы дважды оказывались в большинстве из-за удалений в составе гостей, однако перевести количество в качество не сумели.

    Второй период прошел без заброшенных шайб, зато в третьем таковых оказалось целых две, и обе в ворота хозяев. Сначала Рунов оформил дубль, а затем в самой концовке отличился Рахманов. Стоит отметить уверенную игру столичной команды в обороне, которая сумела сдержать натиск хозяев, а также вратаря Андрея Шутова, который отразил 27 бросков в исполнении ташкентцев.

    Также свои награды получили лучшие хоккеисты сезона в каждом амплуа.

    Лучшим вратарем стал Андрей Шутов из «Номада». Звание лучшего защитника досталось Алексею Кириллову из «Хумо». Лучшим нападающим признан Максим Мухаметов из «Номада», а лучшим молодым игроком - Тимур Мейдер из «Арлана».

    Напомним, в прошлые два сезона чемпионом страны становилась «Сарыарка» из Караганды, а в сезоне 2019-2020 победителя не было – сезон не был завершен из-за пандемии коронавирусной инфекции.


    Теги:
    Спорт Хоккей Астана для mail.ru
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