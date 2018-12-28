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Впервые за 30 лет в роддоме Экибастуза сделали капремонт
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Здание, рассчитанное на 105 коек, было сдано в эксплуатацию 30 лет назад. Ремонт обошелся областному бюджету в более чем 200 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.
Как рассказали в горакимате, работы начались в июле 2018 года, подрядчик - ТОО «Су НВК».
«На спонсорскую помощь депутата гормаслихата Николая Арсютина - 1,2 млн тенге - отремонтировали малую операционную, - сообщили в акимате. - Общественное объединение «За будущее Экибастуза» выделило 8 млн тенге на покраску фасада здания. Для роддома приобретены 2 наркозных и 5 дыхательных аппаратов, а также 2 грузовых лифта».
Отметим, что этот родильной дом оказывает медпомощь беременным женщинам и роженицам из Баянаульского района. С начала этого года здесь приняли свыше двух тысяч родов.
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