Впервые за 30 лет в роддоме Экибастуза сделали капремонт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Здание, рассчитанное на 105 коек, было сдано в эксплуатацию 30 лет назад. Ремонт обошелся областному бюджету в более чем 200 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Как рассказали в горакимате, работы начались в июле 2018 года, подрядчик - ТОО «Су НВК».



«На спонсорскую помощь депутата гормаслихата Николая Арсютина - 1,2 млн тенге - отремонтировали малую операционную, - сообщили в акимате. - Общественное объединение «За будущее Экибастуза» выделило 8 млн тенге на покраску фасада здания. Для роддома приобретены 2 наркозных и 5 дыхательных аппаратов, а также 2 грузовых лифта».

Отметим, что этот родильной дом оказывает медпомощь беременным женщинам и роженицам из Баянаульского района. С начала этого года здесь приняли свыше двух тысяч родов.



