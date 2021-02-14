Впервые за 11 лет строят поликлиники в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске построят новые поликлиники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова, последний раз поликлинику в городе построили 11 лет назад.

«В микрорайонах города создаем условия для медицины в шаговой доступности. В микрорайоне «Береке» строим новую поликлинику. Начнется строительство еще одной поликлиники для жителей перспективного микрорайона «Жас Өркен», - сообщил глава

региона.

В Петропавловске продолжается строительство многопрофильной больницы турецким инвестором.

«Здесь будут применять современные методы лечения, установят высокотехнологичное медицинское оборудование. Среди регионов страны наша область будет первой, где построят больницу по международным стандартам JCI. С открытием новой больницы наши жители не будут тратить время и деньги на лечение за пределами области. Современное и качественное лечение они получат в нашей передовой больнице», - заявил К.Аксакалов.

На отчетной встрече жители Петропавловска пожаловались акиму области на необходимость брать талоны для сдачи анализов. Горожане считают, что эту услугу давно пора перевести в цифровой формат. К.Аксакалов предложение поддержал и поручил своему заместителю, курирующему отрасль здравоохранения, решить проблему.

«В век цифровизации люди должны приходить за талонами! Конечно, это неправильно. Хорошее предложение поступило от наших граждан. Вопрос нужно решить. Думаю, технически это несложно», - сказал К.Аксакалов.

Еще один вопрос из сферы здравоохранения поступил от жителей села Лобаново Айыртауского района. В большом населенном пункте врачебная амбулатория находится в приспособленном помещении.

«По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева совместно с Правительством разрабатываем второй этап Комплексного плана еще на пять лет. В нем предусмотрено строительство в селах поликлиник, амбулаторий, медицинских пунктов. У нас есть очередность. В первую очередь должны быть крупные населенные пункты», - сказал К.Аксакалов.