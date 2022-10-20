Впервые в Казахстане выпустили телесериал о спасателях

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом по ЧС Алматы создан телесериал «Төтенше жағдай», направленный на повышение имиджа профессии пожарный-спасатель. В основе сериала - реальные события, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДЧС сообщили, что к съемкам данного проекта были привлечены отечественные актеры, а также сотрудники департамента по ЧС, республиканского оперативно-спасательного отряда Центра медицины катастроф МЧС РК.

По сюжету, успешный бизнесмен устраивает своего племянника по имени Аслан в воспитательных целях в ДЧС Алматы из-за его разгульного образа жизни. На службе в департаменте Аслан становится частью команды управления ликвидации, которая реагирует на все чрезвычайные происшествия в городе. Он заступает на дежурства, тушит пожары, спасает людей и одновременно пробует подружиться с коллективом. Со временем мужчина начинает понимать, что работа спасателя не так проста, как он думал, и пытается завоевать уважение сослуживцев.

«Приоритетом деятельности департамента по ЧС города Алматы является защита жизни, здоровья и имущества граждан от чрезвычайных ситуаций, при этом немаловажную роль в устойчивом развитии экономики мегаполиса занимает качество выполняемых профилактических мероприятий, своевременная ликвидация ЧС, эффективности которой можно достичь совокупностью материально-технического и кадрового обеспечения», - отметили в пресс-службе департамента

По данным ДЧС Алматы, в ведомстве имеется более 200 вакантных должностей пожарных-спасателей и водителей.

«В этой связи, возникла необходимость в проведении мероприятий по вовлечению молодежи в ряды сотрудников органов гражданской защиты», - добавили в департаменте.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских спасателей с профессиональным праздником.









Фото: пресс-служба ДЧС г. Алматы







