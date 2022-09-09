Впервые состоялась встреча глав МИД стран Центральной Азии и ССАГПЗ

ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ – В столице Саудовской Аравии состоялась первая встреча в формате «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива» (ССАГПЗ) на уровне глав внешнеполитических ведомств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На первом министерском заседании стратегического диалога между ССАГПЗ и странами Центральной Азии казахстанскую сторону представлял заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.

В ходе встречи, состоявшейся в штаб-квартире Генерального секретариата ССАГПЗ в Эр-Рияде, главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы межрегионального сотрудничества, а также актуальные международные вопросы.

В своем выступлении министр М.Тлеуберди отметил активный политический диалог между странами Центральной Азии и Персидского залива, в том числе в многосторонних форматах, и пригласил страны Персидского Залива к наращиванию взаимодействия в таких сферах как агропромышленный комплекс, торговля, информационные технологии, энергетика, транспорт и транзит. Он проинформировал участников встречи о ходе подготовки к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий и VI Саммиту СВМДА, которые состоятся вскоре в Казахстане.

По итогам встречи принят Совместный план действий по стратегическому диалогу и сотрудничеству на 2023-2027 годы, который включает такие сферы взаимодействия, как политический диалог и безопасность, экономическое и инвестиционное, а также культурно-гуманитарное сотрудничество.

Помимо Казахстана, во встрече приняли участие шесть стран ССАГПЗ, среди которых Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Оман, Катар и Кувейт, а также Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, и Кыргызстан.

На полях мероприятия министр провел раздельные двусторонние встречи с министрами иностранных дел Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Бахрейна, Туркменистана, Таджикистана, а также Генеральным секретарем ССАГПЗ Наифом Хаджрафом.









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