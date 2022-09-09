РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:33, 08 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Впервые состоялась встреча глав МИД стран Центральной Азии и ССАГПЗ

    None
    ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ – В столице Саудовской Аравии состоялась первая встреча в формате «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива» (ССАГПЗ) на уровне глав внешнеполитических ведомств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На первом министерском заседании стратегического диалога между ССАГПЗ и странами Центральной Азии казахстанскую сторону представлял заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.

    В ходе встречи, состоявшейся в штаб-квартире Генерального секретариата ССАГПЗ в Эр-Рияде, главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы межрегионального сотрудничества, а также актуальные международные вопросы.

    В своем выступлении министр М.Тлеуберди отметил активный политический диалог между странами Центральной Азии и Персидского залива, в том числе в многосторонних форматах, и пригласил страны Персидского Залива к наращиванию взаимодействия в таких сферах как агропромышленный комплекс, торговля, информационные технологии, энергетика, транспорт и транзит. Он проинформировал участников встречи о ходе подготовки к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий и VI Саммиту СВМДА, которые состоятся вскоре в Казахстане.

    По итогам встречи принят Совместный план действий по стратегическому диалогу и сотрудничеству на 2023-2027 годы, который включает такие сферы взаимодействия, как политический диалог и безопасность, экономическое и инвестиционное, а также культурно-гуманитарное сотрудничество.

    Помимо Казахстана, во встрече приняли участие шесть стран ССАГПЗ, среди которых Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Оман, Катар и Кувейт, а также Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, и Кыргызстан.

    На полях мероприятия министр провел раздельные двусторонние встречи с министрами иностранных дел Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Бахрейна, Туркменистана, Таджикистана, а также Генеральным секретарем ССАГПЗ Наифом Хаджрафом.



    Фото: ortcom.kz





    Теги:
    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана МИД РК Интеграция и партнерство Международная деятельность
    Сейчас читают
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!