РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:33, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Впервые за 160 лет в Санкт-Петербурге готовятся к наводнению

    4 июля в Санкт-Петербурге ожидается наводнение из-за усиления западного ветра, оно станет первым июльским наводнением за 160 лет. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    наводнение Санкт-Петербург
    Фото: vodopoint.ru/navodneniya_v_peterburge

    «4 июля мы переживём исторический момент для города. В связи с прохождением циклона ожидается усиление сильнейшего западного ветра, что не характерно для летнего периода, про шквалы я сейчас не упоминаю. В связи с такой траекторией циклона в Санкт-Петербурге ожидается наводнение», - написал Александр Колесов в своем Telegram-канале.

    Он также отметил, что за всю историю города в это время года было всего одно наводнение 12 июля 1865 года.

    «После этого 160 лет не складывалось условий в городе для наводнения. И вот теперь первая большая вероятность наводнения за такой длительный промежуток времени», - отметил синоптик.

    Ранее мы писали, что свыше 80 тысяч человек эвакуированы из-за сильного наводнения в Китае.

    Теги:
    Наводнение Мировые новости Россия
    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
    Автор
    Сейчас читают