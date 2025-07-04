Впервые за 160 лет в Санкт-Петербурге готовятся к наводнению

«4 июля мы переживём исторический момент для города. В связи с прохождением циклона ожидается усиление сильнейшего западного ветра, что не характерно для летнего периода, про шквалы я сейчас не упоминаю. В связи с такой траекторией циклона в Санкт-Петербурге ожидается наводнение», - написал Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что за всю историю города в это время года было всего одно наводнение 12 июля 1865 года.

«После этого 160 лет не складывалось условий в городе для наводнения. И вот теперь первая большая вероятность наводнения за такой длительный промежуток времени», - отметил синоптик.

Ранее мы писали, что свыше 80 тысяч человек эвакуированы из-за сильного наводнения в Китае.