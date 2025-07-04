Впервые за 160 лет в Санкт-Петербурге готовятся к наводнению
4 июля в Санкт-Петербурге ожидается наводнение из-за усиления западного ветра, оно станет первым июльским наводнением за 160 лет. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов, передает корреспондент агентства Kazinform.
«4 июля мы переживём исторический момент для города. В связи с прохождением циклона ожидается усиление сильнейшего западного ветра, что не характерно для летнего периода, про шквалы я сейчас не упоминаю. В связи с такой траекторией циклона в Санкт-Петербурге ожидается наводнение», - написал Александр Колесов в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что за всю историю города в это время года было всего одно наводнение 12 июля 1865 года.
«После этого 160 лет не складывалось условий в городе для наводнения. И вот теперь первая большая вероятность наводнения за такой длительный промежуток времени», - отметил синоптик.
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