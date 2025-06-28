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    20:27, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Впервые за 10 лет снегом засыпало самую сухую пустыню в Чили

    Атакама считается самой сухой пустыней на Земле — в некоторых её районах не фиксировались осадки десятки и даже сотни лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: кадр из видео

    Об этом сообщила в соцсети X пресс-служба обсерватории ALMA.

    — Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом! — говорится в сообщении.

    Отмечается, что такая погодная аномалия наблюдается впервые за десять лет.

    Такие события обычно происходят из-за холодных воздушных масс, поступающих с Тихого океана и сталкивающихся с влажными фронтами. Снег в пустыне Атакама может серьёзно повлиять на местную экосистему, а также создавать сложности для транспортировки и жизни жителей.

    Ранее сообщалось, что греческий наблюдательный центр биоразнообразия заявил о значительном увеличении численности ядовитых фиолетовых медуз в Эгейском море.

    Теги:
    Снег Мировые новости
    Адель Харламова
    Адель Харламова
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