Впервые за 10 лет снегом засыпало самую сухую пустыню в Чили

Об этом сообщила в соцсети X пресс-служба обсерватории ALMA.

AWESOME! The Atacama Desert in Chile, the driest in the world, is SNOWY! 🤩😱🥶 pic.twitter.com/ltfMmUWqha — ALMA Observatory📡 (@almaobs) June 26, 2025

— Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом! — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая погодная аномалия наблюдается впервые за десять лет.

Такие события обычно происходят из-за холодных воздушных масс, поступающих с Тихого океана и сталкивающихся с влажными фронтами. Снег в пустыне Атакама может серьёзно повлиять на местную экосистему, а также создавать сложности для транспортировки и жизни жителей.

Ранее сообщалось, что греческий наблюдательный центр биоразнообразия заявил о значительном увеличении численности ядовитых фиолетовых медуз в Эгейском море.