Впервые за 10 лет снегом засыпало самую сухую пустыню в Чили
Атакама считается самой сухой пустыней на Земле — в некоторых её районах не фиксировались осадки десятки и даже сотни лет, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом сообщила в соцсети X пресс-служба обсерватории ALMA.
AWESOME! The Atacama Desert in Chile, the driest in the world, is SNOWY! 🤩😱🥶 pic.twitter.com/ltfMmUWqha— ALMA Observatory📡 (@almaobs) June 26, 2025
— Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом! — говорится в сообщении.
Отмечается, что такая погодная аномалия наблюдается впервые за десять лет.
Такие события обычно происходят из-за холодных воздушных масс, поступающих с Тихого океана и сталкивающихся с влажными фронтами. Снег в пустыне Атакама может серьёзно повлиять на местную экосистему, а также создавать сложности для транспортировки и жизни жителей.
Ранее сообщалось, что греческий наблюдательный центр биоразнообразия заявил о значительном увеличении численности ядовитых фиолетовых медуз в Эгейском море.