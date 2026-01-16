Впервые в стране карагандинские ветеринары заменили тазобедренный сустав собаке

В Караганде ветеринары впервые в Казахстане выполнили тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава собаке. Пациенткой стала шестилетняя немецкая овчарка по кличке Джеси весом около 35 килограммов, которая несколько лет страдала тяжелым артрозом.

Артроз тазобедренного сустава — неизлечимое заболевание, при котором происходит постепенное разрушение сустава и усиливающийся болевой синдром. Со временем животное теряет способность нормально двигаться, а медикаментозное лечение перестает помогать. В случае Джеси единственным способом вернуть ей возможность ходить без боли стало полное замещение сустава протезом.

Первую в стране операцию провел ветеринарный врач, хирург-ортопед Евгений Крюков после прохождения специализированной стажировки в Москве. По его словам, с подобными проблемами владельцы крупных собак обращаются довольно часто.

— К нам регулярно приводят пациентов с тяжелыми формами артроза, переломами шейки бедра и тазобедренного сустава, в том числе после травм. Эти патологии не всегда угрожают жизни, но сильно снижают ее качество. Животное живет с постоянной болью, а хозяева видят его страдания, — пояснил ветеринар.

Во время операции Джеси был установлен титановый протез, который фиксируется в канале бедренной кости с помощью винтов. Для того чтобы сустав начал полноценно выполнять свою функцию, требуется время на интеграцию кости с протезом. Обычно этот процесс занимает от полутора до двух месяцев, а полное срастание происходит в течение трех месяцев. После этого животное может вернуться к активной жизни без ограничений.

Первые результаты оказались обнадеживающими. Уже на пятый день после операции овчарка начала осторожно наступать на прооперированную конечность. Несмотря на сохранявшуюся хромоту и болевой синдром, динамика была положительной. Через 15 дней Джеси стала активно передвигаться и самостоятельно выходить из вольера к своему хозяину.

— Это очень хороший результат, особенно с учетом веса собаки. При альтернативных методах, таких как резекционная артропластика, крупные животные часто всю жизнь хромают или вообще перестают пользоваться конечностью. Собакам весом более 20 килограммов такие операции, как правило, противопоказаны. В случае эндопротезирования мы уже через две недели видим ту опороспособность, которую невозможно было бы получить при резекции, — отметил Евгений Крюков.

В ближайшее время Джеси планируют заменить второй тазобедренный сустав. Как показывают обследования, установленный протез постепенно приживается, а состояние собаки продолжает улучшаться.

По словам ветеринара, данная операция не столько продлевает жизнь питомца, сколько радикально меняет ее качество.

— Артроз сам по себе не является причиной смерти. Но животное живет с постоянной болью и дискомфортом. Убирая источник боли, мы даем пациенту возможность жить полноценно. Это и есть главная цель, — подчеркнул специалист.

Он также отметил, что успешное проведение первой такой операции в стране свидетельствует о развитии ветеринарной медицины в Казахстане. Клиника была оснащена современным оборудованием, сформирована команда опытных хирургов и анестезиологов, что позволяет выполнять сложные вмешательства с минимальными рисками.

— Для нас это важный шаг. Мы постоянно ищем новые возможности, чтобы у владельцев был выбор, а у животных — шанс на жизнь без боли, — резюмировал Евгений Крюков.

