Впервые в истории: победители ЧМ-2026 по футболу получат чемпионские перстни

Помимо легендарного трофея и престижных золотых медалей, команде-победительнице чемпионата мира по футболу 2026 года будет вручен новый символ триумфа — чемпионские перстни, передает агентство Kazinform.

Проект по выпуску чемпионских колец будет ограничен 2026 экземплярами, что соответствует году проведения турнира. Из них 30 ультраэксклюзивных колец будут зарезервированы для чемпионов мира, а 1996 колец будут доступны для болельщиков и коллекционеров по всему миру.

Каждое кольцо будет иметь двусторонний дизайн. На одной стороне будет изображен Кубок мира по футболу FIFA, а другая будет оформлена в цветах и символике страны-победительницы.

Чемпионские кольца будут изготовлены индивидуально для каждого игрока и сотрудника, с присвоением им серийных номеров и сертификатов подлинности.

— Сразу после финала капитан и главный тренер команды-победительницы получат временные кольца в память об этом событии. Каждое из 30 колец для победителей будет изготовлено на заказ, их официально вручат позже, что обеспечит идеальную пожизненную ношение в память о достижении, которое будет отзываться эхом на протяжении всей жизни, — говорится в заявлении FIFA.

Ранее сообщалось, что кубок чемпионата мира по футболу доставят на стадион в чемодане Louis Vuitton.