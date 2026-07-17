Кубок чемпионата мира доставят на стадион в чемодане Louis Vuitton

Кубок чемпионата мира по футболу доставят на стадион в Нью-Йорке и Нью-Джерси в изготовленном французским домом моды на заказ чемодане Louis Vuitton, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

Спереди выгравирована золотая буква V, обозначающая «Victory» и «Vuitton», а также нанесена узнаваемая монограмма бренда и позолоченными латунными защитными уголками.

Интерьер отделан бежевой кожей и украшен нашивкой в честь партнерства Louis Vuitton и FIFA.

Французская компания уже в пятый раз разрабатывает дизайн чемодана для трофея после того, как он был представлен на турнирах 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.

Louis Vuitton также изготавливает роскошные сундуки для трофеев по индивидуальным заказам для крупных автодромов в рамках 10-летнего соглашения с «Формулой-1».

Ранее сообщалось о стоимости билетов на финал чемпионата мира по футболу в США.