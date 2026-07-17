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    Кубок чемпионата мира доставят на стадион в чемодане Louis Vuitton

    Кубок чемпионата мира по футболу доставят на стадион в Нью-Йорке и Нью-Джерси в изготовленном французским домом моды на заказ чемодане Louis Vuitton, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

    Кубок чемпионата мира доставят на стадион в чемодане Louis Vuitton
    Фото: robbreport.com

    Спереди выгравирована золотая буква V, обозначающая «Victory» и «Vuitton», а также нанесена узнаваемая монограмма бренда и позолоченными латунными защитными уголками.

    Интерьер отделан бежевой кожей и украшен нашивкой в честь партнерства Louis Vuitton и FIFA.

    Французская компания уже в пятый раз разрабатывает дизайн чемодана для трофея после того, как он был представлен на турнирах 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.

    Louis Vuitton также изготавливает роскошные сундуки для трофеев по индивидуальным заказам для крупных автодромов в рамках 10-летнего соглашения с «Формулой-1».

    Ранее сообщалось о стоимости билетов на финал чемпионата мира по футболу в США.

    Спорт Футбол FIFA 2026 Чемпионат мира по футболу
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор