Впервые в отрасли: металлурги Темиртау внедрили передовые системы диагностики

В металлургическом комбинате Темиртау стартовал новый этап технологического обновления: компания Qarmet внедрила передовые решения для мониторинга и диагностики оборудования. Речь идет о системе непрерывного контроля Intellinova Parallel EN и инновационной платформе промышленной видеоаналитики Iris M от RDI Technologies. Эти технологии уже введены в эксплуатацию и стали частью системной модернизации и цифровизации производства.

Фото: Qarmet

Intellinova Parallel EN обеспечивает круглосуточный контроль состояния оборудования. Система в режиме реального времени фиксирует малейшие отклонения по ключевым параметрам — вибрации, ударным импульсам и частоте вращения. При этом она способна одновременно отслеживать работу сразу нескольких узлов, включая сложные многоприводные механизмы. Для металлургии с ее непрерывными циклами и высокой нагрузкой на агрегаты это принципиально важное преимущество: любые сбои могут обернуться серьезными потерями.

Дополняет классическую диагностику платформа Iris M, которая делает акцент на визуальной аналитике. Технология Motion Amplification позволяет фиксировать микродвижения с частотой до 1300 кадров в секунду — то, что невозможно заметить невооруженным глазом. Камера фактически выполняет функцию высокоточного сенсора: она улавливает малейшие изменения и преобразует их в наглядное видео. Такой формат значительно упрощает интерпретацию данных и делает диагностику более доступной для специалистов разного уровня.

— В рамках сотрудничества с Фондом развития промышленности, в марте 2026 года на металлургическом комбинате Qarmet введено в эксплуатацию современное диагностическое оборудование — системы Intellinova Parallel EN и Iris M от RDI Technologies. Ранее для проведения высокоточной диагностики привлекались сторонние организации, однако теперь компания обладает собственной компетенцией для комплексной оценки состояния оборудования без остановки производственных процессов. Внедрение данных решений позволяет проводить детальную диагностику агрегатов в режиме реального времени, повышая оперативность и точность выявления отклонений, — отметил начальник отдела технической диагностики и надежности оборудования Qarmet Сергей Кван.

Использование видеоаналитики не только повышает точность диагностики, но и ускоряет принятие решений. Наглядность данных облегчает коммуникацию между специалистами — от инженеров до оперативного персонала, снижая вероятность ошибок и недопонимания.

В совокупности внедренные решения формируют комплексный подход к контролю состояния оборудования: от точных инструментальных измерений до визуального анализа. Такой симбиоз технологий позволяет не просто реагировать на возникающие отклонения, а выстраивать полноценную прогнозную модель управления производством. Это, в свою очередь, снижает риски внеплановых простоев и дает возможность оптимизировать эксплуатационные затраты.

В Qarmet подчеркивают: внедрение подобных систем — часть долгосрочной стратегии, направленной на повышение надежности, безопасности и эффективности производственных процессов. И если раньше диагностика часто означала реакцию на уже случившуюся проблему, то теперь она все больше становится инструментом опережающего управления.