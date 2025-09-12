Впервые в истории гуманоид Фестман стал гражданином Турции
В Турции произошел беспрецедентный случай — впервые человекоподобный робот официально получил гражданство страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Гуманоид по имени Фестман был зарегистрирован как гражданин в районе Джаник, расположенном в провинции Самсун.
Фестман стал первым роботом, прошедшим процедуру подтверждения личности в рамках действующего законодательства. Ему также было официально выдано удостоверение личности, что формально делает его полноправным участником юридической и социальной жизни страны.
По словам представителей местных властей, Фестман привлек внимание своими передовыми возможностями в области искусственного интеллекта и взаимодействия с людьми. Его участие в различных публичных и образовательных проектах уже вызвало интерес среди научного и технологического сообщества Турции.
Хотя подобное решение вызывает множество вопросов — от юридических до этических, — власти рассматривают этот шаг как эксперимент в области цифровых прав и интеграции ИИ в общество.
Ожидается, что Фестман будет участвовать в публичных мероприятиях, образовательных программах и научных проектах, а также станет символом стремления Турции к технологическим инновациям.
Тем временем, общественность активно обсуждает вопрос о начале новой эпохи, где роботы будут не просто инструментами, а полноправными участниками социума.
Между тем, ранее мы писали о том, что Турция все больше увеличивает инвестиции в науку.