Впервые в истории гуманоид Фестман стал гражданином Турции

Гуманоид по имени Фестман был зарегистрирован как гражданин в районе Джаник, расположенном в провинции Самсун.

Фестман стал первым роботом, прошедшим процедуру подтверждения личности в рамках действующего законодательства. Ему также было официально выдано удостоверение личности, что формально делает его полноправным участником юридической и социальной жизни страны.

По словам представителей местных властей, Фестман привлек внимание своими передовыми возможностями в области искусственного интеллекта и взаимодействия с людьми. Его участие в различных публичных и образовательных проектах уже вызвало интерес среди научного и технологического сообщества Турции.

Хотя подобное решение вызывает множество вопросов — от юридических до этических, — власти рассматривают этот шаг как эксперимент в области цифровых прав и интеграции ИИ в общество.

Ожидается, что Фестман будет участвовать в публичных мероприятиях, образовательных программах и научных проектах, а также станет символом стремления Турции к технологическим инновациям.

Тем временем, общественность активно обсуждает вопрос о начале новой эпохи, где роботы будут не просто инструментами, а полноправными участниками социума.

