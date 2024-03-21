Впервые радиослушатели мира знакомятся с казахскими кюями

Впервые радиостанции мира поздравляют народ Казахстана с праздником Наурыз и знакомят радиослушателей с яркими казахскими кюями, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Величественные звуки домбры звучат в эфире популярных радиостанций на 5 континентах.

Композиции куйши Курмангазы, Дайрабая Ерназарулы и Туркеша Калкаулы услышат радиослушатели 26 стран. В свои плейлисты кюи включили радиостанции Вьетнама, Таиланда, Малайзии, Индонезии, Индии, Южной Кореи, Китая, Монголии, России, Кыргызстана, Ирана, Эфиопии, ЮАР, Марокко, Турции, Грузии, Болгарии, Сербии, Хорватии, Литвы, Латвии, Венгрии, Польши, Испании, Бразилии и США.

Ротация казахских кюев на зарубежных радиостанциях была организована Министерством культуры и информации РК и Министерством иностранных дел РК.

Для ротации на зарубежных радиостанциях направлены композиции «Көңілашар», «Сарыарқа», «Балбырауын», «Адай», «Серпер», «Дайрабайдың күйі» в исполнении Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы.

Как сообщалось ранее, министр культуры и информации РК Аида Балаева в ходе празднования представителями посольств Наурыз мейрамы в Astana Opera сообщила гостям мероприятия о том, что ротация известных казахских кюев в самых разных странах от Востока до Запада — это важный шаг в глобальном распространении богатого культурного наследия Казахстана и возможность познакомить радиослушателей со звучанием домбры.

Глава ведомства также отметила, что заинтересованность радиостанций в казахских произведениях свидетельствует о необходимости продолжать работу в этом направлении. Планируется, что традиция станет ежегодной, а фонд зарубежных радиостанций будет пополняться и другими казахскими музыкальными произведениями.