Впервые изучены последствия «пробуждения» черной дыры в соседней галактике

Международный коллектив астрономов впервые проследил за тем, как меняется яркость и спектр излучения близлежащей галактики SDSS1335+0728 после того, как в ней в 2019 году пробудилась сверхмассивная черная дыра, до этого не проявлявшая признаков активности. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Результаты этих замеров помогут искать другие примеры недавно проснувшихся черных дыр, сообщила пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).

- Начиная с декабря 2019 года, яркость этой галактики в ультрафиолете, оптическом диапазоне и ИК-волнах быстро росла <...>. Самое правдоподобное объяснение этому феномену заключается в том, что ядро этой галактики перешло в активный режим. Если это так, то мы впервые стали свидетелями того, как пробуждается сверхмассивная черная дыра, - заявила научный сотрудник Университета Вальпараисо Лорена Эрнандес-Гарсия, чьи слова приводит пресс-служба ESO.

Исследователи совершили это открытие при наблюдениях за близкой к Земле галактикой SDSS1335+0728, которая расположена в созвездии Девы и удалена от Земли на расстояние примерно в 330 млн световых лет. До недавнего времени этот объект, представляющий собой относительно небольшую эллиптическую галактику, не привлекал внимания астрономов и не проявлял видимых признаков активности.

В декабре 2019 года эта ситуация изменилась после того, как установка ZTF, подключенная к телескопу имени Самуэля Ошина в Паломарской обсерватории, зафиксировала резкие изменения в яркости свечения SDSS1335+0728. Когда начали изучать эти перемены в свечении галактики при помощи наземных телескопов и космического телескопа Swift, эксперты открыли свидетельства того, что они могли быть порождены пробуждением сверхмассивной черной дыры в ее центре.

В пользу этого, в частности, свидетельствует то, что яркость SDSS1335+0728 в ультрафиолетовой части спектра выросла примерно в четыре раза с начала XXI века, и при этом она стала вдвое более яркой в ИК-диапазоне. При этом зафиксировали некоторые особенности в структуре спектра излучения этой галактики, которые указывают на то, что источником ее необычно яркого свечения служит очень компактный точечный объект.

Последующий анализ перемен в характере его свечения указал на то, что сверхмассивная черная дыра в центре SDSS1335+0728 обладает относительно небольшими размерами - она превосходит Солнце по массе в несколько миллионов раз. Это делает ее особенно интересной для дальнейших наблюдений, так как схожей массой и размерами обладает Sgr A*, «спящая» сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути. Соответственно, наблюдения за SDSS1335+0728 помогут ученым понять, как поменяется устройство и облик нашей галактики после возможного пробуждения Sgr A*, подытожили Эрнандес-Гарсия и ее коллеги.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.