В Пекине отпраздновали 25-летие ШОС

В столице Китая состоялся торжественный прием по случаю 25-летия со дня основания Шанхайской организации сотрудничества, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

Выступая на церемонии, Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев отметил, что юбилей символизирует десятилетия неустанной работы и устремленности в будущее государств-членов организации, прошедшей путь от «Шанхайской пятерки» до крупнейшего в мире трансрегионального объединения.

Глава организации акцентировал внимание на незыблемости установок ШОС, базирующихся на принципах «шанхайского духа», что позволяет государствам-членам в духе взаимного доверия и уважения находить консенсус и двигаться вперед.

Министр иностранных дел КНР Ван И от имени китайского правительства поздравил Генерального секретаря и послов государств ШОС, а также выразил признательность международным партнерам, оказывающим неизменную поддержку развитию организации.

— Рассматривая ШОС в качестве одного из приоритетов при выстраивании отношений с сопредельными странами, Китай готов делиться возможностями со странами ШОС во имя сотрудничества и взаимовыгоды, — подчеркнул глава МИД КНР.

В комментариях собственному корреспонденту Kazinform заместитель Генерального секретаря ШОС Олег Копылов сообщил, что 25 лет являются рубежным этапом для организации, за который достигнуты впечатляющие результаты.

— За четверть века ШОС трансформировалась в крупнейшее в мире трансрегиональное объединение по территории и населению. Сегодня в рамках многопрофильной структуры действуют 29 министерских механизмов, а сотрудничество охватывает практически все ключевые сферы, — отметил он.

Говоря о краткосрочных планах ШОС, Олег Копылов подчеркнул преемственность повестки Организации. Вектор на устойчивое развитие, сформированный под эгидой Китая, планомерно перешел к текущему председателю, Кыргызстану. По словам замгенсека, этот подход к ключевым сферам взаимодействия сохранится и в период предстоящего председательства Пакистана.

На полях приема гостям представили культурную программу с выступлением детского коллектива и презентацией китайской робототехники, а также развернули историческую фотовыставку и стенд Демонстрационной базы ШОС по аграрным технологиям.

Ранее сообщалось, что Генсек ШОС подвел итоги участия Казахстана в организации за 25 лет.