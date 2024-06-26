Казахстанец Нариман Курбанов стремительно завоевывает признание на мировой арене спортивной гимнастики. Его исключительное мастерство и преданность своему делу делают Курбанова одним из ярких представителей нового поколения гимнастов, готовых покорять вершины на крупнейших международных соревнований, в том числе и на грядущих Олимпийских играх в Париже. В интервью корреспонденту агентства Kazinform двукратный чемпион Азии, а также победитель и призер многих международных стартов рассказал о подготовке к ОИ и своих основных соперниках на главных стартах планеты.

Фото: Olympic.kz

— Нариман, после продуктивного весеннего периода, когда вы поднимались на пьедесталы почета различных международных турниров, стали обладателем олимпийской лицензии. Как проходит подготовка к Олимпийским играм?

— После окончания соревнований на чемпионате Азии я сразу поехал в Европу, уже готовиться непосредственно к Олимпийским играм. Нахожусь сейчас здесь, во Франции, вместе с Миладом Карими. Мы уже привыкаем к снарядам, к инвентарю и к часовому поясу. Думаю, с адаптацией не будет сложностей. В конце недели у нас запланированы небольшие соревнования вместе с несколькими европейскими сборными, где будут участвовать наши с Миладом основные соперники. После этого турнира отправимся домой, а уже через неделю вновь вылетим во Францию, вести целенаправленную подготовку к Олимпийским играм. Из главных конкурентов я бы выделил трех основных моих соперников на этапах Кубка мира. Это представитель Иордании Абу Ахмад аль-Суду. Он выиграл в этом году два Кубка мира и возглавляет мировой рейтинг, где я иду вторым. Дальше британский гимнаст Макс Уитлок — трехкратный олимпийский чемпион и чемпион мира. Он самый титулованный гимнаст имеющий огромный успешный опыт. Макс Уитлок как раз приедет на ближайшие соревнования, так что увидим в какой он форме. И третий мой главный соперник это представитель Ирландии, двукратный подряд чемпион мира Рис Маккленаган.

Мы в принципе все на одном уровне и шансы на олимпийских снарядах будут равны у всех.

Так отвечу, кто сделает свою работу максимально чисто, тот и будет с медалями.

— Столица Франции город Париж регулярно принимает международные старты. С чем ассоциируете Париж?

— В этом городе мне довелось выступать в 2022 году на Кубке мира, где я стал вторым. Проиграл я как раз-таки представителю Ирландии. Так что сейчас непременно хочу взять реванш. Париж мне запомнился. Огромный стадион под завязку забит болельщиками. Было нереально шумно и, конечно же, нереально нервно выступать при такой толпе, но тогда я справился. Это дало мне примерное понимание, какие будут Олимпийские игры, что будет происходить на арене. Хотя отдаю себе отчет, что энергетика Олимпиады — это нечто невероятное.

— Вы дважды финалист Универсиады, чемпион Азии и неоднократный призер континентальных первенств, поднимались на пьедестал почета Азиатских игр. Многократно мы вас видим на пьедесталах почета этапов Кубка мира. Насколько велико желание покорить Олимпийские игры?

— (Смеется). Это будут мои первые Олимпийские игры в карьере, так что я не могу на 100% знать, насколько нервозно там будет. Но учитывая, сколько соревнований я уже прошел, сколько крупных турниров выиграл, мне хорошо известна аура крупных соревнований. Настраиваю себя психологически на сложную и интересную работу. Рассчитываю, что на своем многолетнем опыте, выйдя на помост Олимпийских игр, я смогу справиться со всеми переживаниями и спокойно, хладнокровно сделать свою комбинацию.

— Основополагающую роль в вашей карьере сыграл ваш отец. Расскажите о своих первых шагах в спортивной гимнастике.

— Да, становление меня как гимнаста было в основном в руках моего отца. Так как лет до 16-17 я часто, много раз хотел уйти из гимнастики. И отец меня всегда возвращал, заставлял работать. До того момента, пока я не понял, что гимнастика теперь будет со мной всю жизнь. Отец нашел спонсоров, которые дали мне возможность поехать на первые крупные соревнования, на первые сборы вместе с командой. После чего я окончательно в себя поверил и начал серьезно относиться к своему любимому виду спорта.

— Современная спортивная гимнастика Казахстана связана с вашим именем и с Миладом Карими. Есть ли у нас резерв, способный вклиниться в гонку сильнейших, конкурировать с вами, с другими признанными мировыми лидерами?

— В Казахстане всегда были сильные гимнасты, но чего-то им не хватало, чтобы раскрыть себя полностью, добиться медали на чемпионатах мира, на Олимпийских играх. Хотя потенциал у них был огромный. И даже сейчас, помимо меня и Милада, у нас есть сильная команда. Тем более у наших юниоров там ни один, ни два гимнаста, а целое поколение конкурентоспособных атлетов. Молодые гимнасты, которые подрастают у нас, могут достойно заменить в будущем. Даже сейчас на юниорском чемпионате Азии в мае месяце наши ребята завоевали полный комплект медалей и оказались по итогам турнира в числе лидеров общего зачета. Это огромный успех для нас и плацдарм к еще более высоким достижениям.

У наших юниоров сейчас горят глаза. Они видят, что могут соперничать с такими сильнейшими странами, как Китай и Япония, ни в чем мы не отстаем от Южной Кореи. На счет именно гимнастики, ее будущего, я спокоен. Сейчас создаются все условия для совершенствования мастерства и прогресса. Нужно протоптать тропу к олимпийскому пьедесталу и, уверен, в будущем наши ребята будут бороться за самые высокие места.