Возвратом на завод некачественного асфальта пригрозили дорожникам в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Управление градостроительного контроля Алматы проверит ремонт дорог в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы начаты работы по среднему ремонту дорог. В управлении градостроительного контроля города сообщили - каждый участок будет проверяться на соответствие стандартам.

Сегодня инспекторы управления выехали на объекты по среднему ремонту дорог в Алмалинском районе.

«На каждом участке наши инспекторы проверяют качество укладки. Асфальт проходит лабораторную экспертизу. Кроме того, на местах специальным термометром проверяется температура асфальта на соответствие строительным стандартам. Если температурный режим не соответствует установленному - более 120 градусов, такой материал будет возвращен, как непригодный», - прокомментировали в ведомстве.

Согласно стандартам асфальтобетонное покрытие должно соответствовать принятым коэффициентам уплотнения и водонасыщения.