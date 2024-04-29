Возврат незаконных активов будет происходить законодательно – Нацагентство по борьбе с преступностью Великобритании

География возврата в Казахстан незаконно приобретенных активов является довольно обширной. По данным Генеральной прокуратуры РК, имеются сведения о выводе активов в такие оффшорные юрисдикции как Остров Мэн, Британские Виргинские острова, Мальта, Кипр, Сейшелы и другие страны. Собственный корреспондент агентства Kazinform в Лондоне разбирался как сотрудничают Казахстан и Великобритания по этому вопросу.

Отчет Комитета по иностранным делам Палаты общин «Страны на перепутье: участие Великобритании в Центральной Азии» содержит 28 рекомендаций в адрес британского правительства, среди которых особое место занимает помощь в борьбе с коррупцией и отмыванием денег.

- Мы рекомендуем правительству поощрять Национальное агентство по борьбе с преступностью направлять агентов для поддержания связи с правительствами стран Центральной Азии в целях развития сотрудничества по ордерам на необъяснимое богатство (UWO) и по возвращению из Великобритании украденных народных активов, - говорится в документе Палаты общин.

По мнению Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, наиболее эффективным инструментом в этой области является создание безопасных маршрутов обмена информацией между правоохранительными органами, подкрепленных меморандумами, обеспечивающими безопасность и надлежащее использование передаваемых сведений.

- Национальное агентство по борьбе с преступностью взаимодействует с правоохранительными органами Казахстана, в том числе в рамках нашей работы по пресечению деятельности коррумпированных элит и их пособников. Если деятельность Национального агентства по борьбе с преступностью приведет к возвращению активов, которые были незаконно выведены из зарубежных юрисдикций, мы будем работать с партнерами в Великобритании и за рубежом, чтобы возвратить их в соответствии с согласованными процессами и законодательством, - сообщается в официальном ответе британского ведомства на запрос агентства Kazinform.

В Генеральной прокуратуре РК сообщили, чтов настоящее время проводится работа в соответствии с требованиями Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов», в рамках которого ряд лиц уже включен в реестр. Проверятся информация о законности приобретения ими зарубежных активов и аффилированных с ними лицах.

- Развитие международно-правового сотрудничества является одним из ключевых направлений в работе по возврату активов и включает в себя обмен информацией и взаимодействие с востребованными международными организациями. В частности обмен информации производится посредством сетей «CARIN», «ARIN-AP», а также через защищенные каналы Интерпола и сети GlobE Network, - сообщается в официальном ответе Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК на запрос агентства Kazinform.

По данным Агентства по противодействию коррупции РК, более 1 трлн тенге незаконно вывезенных активов возвращено государству с 2022 года.