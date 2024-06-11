Возврат артефактов из российских музеев прорабатывается в рамках межгоссоглашения - МКИ РК

Возврат казахстанских исторических артефактов из российских музеев будет проработан в рамках межгосударственного соглашения. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информации, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Очевидно, что возвращение исторических артефактов, по разным причинам оказавшихся в зарубежных странах, способствует духовному возрождению нашего народа. Принимая во внимание важность этого вопроса, министерством совместно с представителями отечественной истории, архивного дела, культурологами и творческой интеллигенцией проработан вопрос о создании перечня наших зарубежных ценностей и артефактов, - отметили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

По данным МКИ РК, в указанный список включены экспонаты из фондов федеральных музеев РФ.