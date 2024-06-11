Возврат артефактов из российских музеев прорабатывается в рамках межгоссоглашения - МКИ РК
Возврат казахстанских исторических артефактов из российских музеев будет проработан в рамках межгосударственного соглашения. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информации, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Очевидно, что возвращение исторических артефактов, по разным причинам оказавшихся в зарубежных странах, способствует духовному возрождению нашего народа. Принимая во внимание важность этого вопроса, министерством совместно с представителями отечественной истории, архивного дела, культурологами и творческой интеллигенцией проработан вопрос о создании перечня наших зарубежных ценностей и артефактов, - отметили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.
По данным МКИ РК, в указанный список включены экспонаты из фондов федеральных музеев РФ.
- По мнению специалистов музейного дела, сегодня в музеях России находятся экспонаты, купленные или подаренные в ходе научных экспедиций, проводившихся на территории Казахстана в XIX-XX веках. В свою очередь, в большинстве случаев эти вещи принадлежат лицам, сыгравшим важную роль в истории казахского народа и становления нашего государства. Поэтому вопрос возвращения этих артефактов или их копий в страну будет прорабатываться в рамках межправительственного соглашения между двумя странами с учетом законодательства, - пояснили в министерстве.