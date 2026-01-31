Возврат активов: систему питьевого водоснабжения ввели в Кызылординской области

В мероприятии приняли участие депутат Сената Парламента Наурызбай Байқадамов, председатель Кызылординского областного маслихата Мұрат Тлеумбетов, прокурор Казалинского района Мадияр Бекпанов, а также представители общественности.

В рамках реализации проекта к 78 жилым домам села Сарбулак была подведена сервисная сеть, в результате чего жители населенного пункта полностью обеспечены централизованным питьевым водоснабжением.

Ввод в эксплуатацию системы чистого питьевого водоснабжения направлен на улучшение условий проживания населения и повышение качества жизни жителей села.

Ранее инфекционное отделение за 2,3 млрд тенге построили в Аральском районе Кызылординской области за счет возращенных активов.