    11:13, 31 Январь 2026 | GMT +5

    Возврат активов: систему питьевого водоснабжения ввели в Кызылординской области

    В Казалинском районе Кызылординской области 21 января состоялась церемония запуска системы обеспечения чистой питьевой водой в населенном пункте Сарбулак, построенной за счет активов, возвращенных государству, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

    Кадр из видео Генпрокуратуры РК.

    В мероприятии приняли участие депутат Сената Парламента Наурызбай Байқадамов, председатель Кызылординского областного маслихата Мұрат Тлеумбетов, прокурор Казалинского района Мадияр Бекпанов, а также представители общественности.

    В рамках реализации проекта к 78 жилым домам села Сарбулак была подведена сервисная сеть, в результате чего жители населенного пункта полностью обеспечены централизованным питьевым водоснабжением.

    Ввод в эксплуатацию системы чистого питьевого водоснабжения направлен на улучшение условий проживания населения и повышение качества жизни жителей села.

    Ранее инфекционное отделение за 2,3 млрд тенге построили в Аральском районе Кызылординской области за счет возращенных активов.

    Жанара Мухамедиярова
