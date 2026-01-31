Возврат активов: систему питьевого водоснабжения ввели в Кызылординской области
В Казалинском районе Кызылординской области 21 января состоялась церемония запуска системы обеспечения чистой питьевой водой в населенном пункте Сарбулак, построенной за счет активов, возвращенных государству, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.
В мероприятии приняли участие депутат Сената Парламента Наурызбай Байқадамов, председатель Кызылординского областного маслихата Мұрат Тлеумбетов, прокурор Казалинского района Мадияр Бекпанов, а также представители общественности.
В рамках реализации проекта к 78 жилым домам села Сарбулак была подведена сервисная сеть, в результате чего жители населенного пункта полностью обеспечены централизованным питьевым водоснабжением.
Ввод в эксплуатацию системы чистого питьевого водоснабжения направлен на улучшение условий проживания населения и повышение качества жизни жителей села.
Ранее инфекционное отделение за 2,3 млрд тенге построили в Аральском районе Кызылординской области за счет возращенных активов.