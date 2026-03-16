    10:00, 16 Март 2026 | GMT +5

    Возврат активов: села в Костанайской области получили доступ к центральному водоснабжению

    В селах Михайловка и Славенка Карабалыкского района завершено строительство систем водоснабжения, реализованное за счёт средств, возвращённых государству органами прокуратуры, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

    вода
    Фото: pixabay.com

    Реализация проекта позволила обеспечить жителей стабильным доступом к качественной питьевой воде.

    В рамках проектов построено 16 километров водопроводных сетей и установлен пункт раздачи воды, что позволило обеспечить чистой водой порядка 700 человек, а именно 591 жителей с. Михайловка, 224 — села Славенка.

    Созданная инфраструктура соответствует современным требованиям надёжности и безопасности, что значительно повышает уровень коммунального обслуживания и качество жизни населения.

    Всего за 2025 год в Костанайской области за счёт финансирования возвращенных активов реализовано 16 проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В текущем году также запланировано строительство и модернизация ещё 9 объектов здравоохранения и образования.

    Ход реализации социальных проектов, осуществляемых за счёт возвращённых активов, находится на контроле прокуратуры Костанайской области.

    Ранее новый медпункт построили в Алматинской области за счет возвращенных активов.

    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
