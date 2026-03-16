Возврат активов: села в Костанайской области получили доступ к центральному водоснабжению

Реализация проекта позволила обеспечить жителей стабильным доступом к качественной питьевой воде.

В рамках проектов построено 16 километров водопроводных сетей и установлен пункт раздачи воды, что позволило обеспечить чистой водой порядка 700 человек, а именно 591 жителей с. Михайловка, 224 — села Славенка.

Созданная инфраструктура соответствует современным требованиям надёжности и безопасности, что значительно повышает уровень коммунального обслуживания и качество жизни населения.

Всего за 2025 год в Костанайской области за счёт финансирования возвращенных активов реализовано 16 проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В текущем году также запланировано строительство и модернизация ещё 9 объектов здравоохранения и образования.

Ход реализации социальных проектов, осуществляемых за счёт возвращённых активов, находится на контроле прокуратуры Костанайской области.

Ранее новый медпункт построили в Алматинской области за счет возвращенных активов.