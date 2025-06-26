РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:07, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Возврат активов: когда достроят стадион в Астане

    В столице за счет возвращенных активов продолжается строительство нового современного стадиона имени К.Мунайтпасова, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру города Астаны.

    стадион имени К.Мунайтпасова
    Фото: прокуратура г.Астаны

    Ввод в эксплуатацию этого социального объекта запланирован уже во втором квартале 2026 года.

    После завершения работ на его территории будет размещена Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва, основным направлением которой является развитие футбола.

    Школа рассчитана на 750 детей в возрасте от 8 до 18 лет.

    стадион имени К.Мунайтпасова
    Фото: прокуратура г.Астаны

    Для юных спортсменов будут созданы все необходимые условия тренировочного и соревновательного процесса: современное футбольное поле с искусственным покрытием, раздевалки, тренерские комнаты, медицинский кабинет, а также трибуны для зрителей.

    Данный объект направлен на повышение качества спортивной подготовки, развитие массового спорта среди молодежи и подготовку будущих профессиональных футболистов.

    Возведение социальных объектов, которые позволят улучшить благополучие населения, находится на особом контроле органов прокуратуры.

     

    Теги:
    Спорт Возврат активов Астана Строительство
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают