Возврат активов: когда достроят стадион в Астане

Ввод в эксплуатацию этого социального объекта запланирован уже во втором квартале 2026 года.

После завершения работ на его территории будет размещена Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва, основным направлением которой является развитие футбола.

Школа рассчитана на 750 детей в возрасте от 8 до 18 лет.

Фото: прокуратура г.Астаны

Для юных спортсменов будут созданы все необходимые условия тренировочного и соревновательного процесса: современное футбольное поле с искусственным покрытием, раздевалки, тренерские комнаты, медицинский кабинет, а также трибуны для зрителей.

Данный объект направлен на повышение качества спортивной подготовки, развитие массового спорта среди молодежи и подготовку будущих профессиональных футболистов.

Возведение социальных объектов, которые позволят улучшить благополучие населения, находится на особом контроле органов прокуратуры.