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    19:35, 15 Май 2025 | GMT +5

    Возврат активов: часы и украшения реализованы за более чем 31 млн тенге

    По результатам аукционных торгов, состоявшихся 30 апреля, 2 и 6 мая 2025 года на электронной платформе E-Qazyna, были реализованы 9 наручных часов и 5 ювелирных изделий. Об этом сообщили в ТОО «Компания по управлению возвращенными активами», передает агентство Kazinform. 

    украшения
    Фото: mg.youm7.com

    Общая сумма сделок составила более 31 млн тенге.

    - Реализация возвращённых активов прошла в рамках открытого и прозрачного механизма, обеспечивающего равный доступ для всех участников. Успешное проведение торгов подтверждает высокий интерес со стороны рынка, а также растущее доверие к цифровым форматам реализации возвращенных активов,  - отметили в Компания по управлению возвращенными активами.

    В течение 10 рабочих дней стороны заключают договор купли-продажи. Передача актива победителю осуществляется только после полной оплаты его стоимости на счет продавца в соответствии с условиями договора.

    Вырученные средства будут направлены в Специальный государственный фонд, откуда они будут использованы для финансирования социально значимых проектов.

    Ранее сообщалось, что Казахстан вернул активы на сумму свыше 1 трлн тенге с 2022 года.

    Теги:
    Возврат активов Правительство РК
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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