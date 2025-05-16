Возврат активов: часы и украшения реализованы за более чем 31 млн тенге
По результатам аукционных торгов, состоявшихся 30 апреля, 2 и 6 мая 2025 года на электронной платформе E-Qazyna, были реализованы 9 наручных часов и 5 ювелирных изделий. Об этом сообщили в ТОО «Компания по управлению возвращенными активами», передает агентство Kazinform.
Общая сумма сделок составила более 31 млн тенге.
- Реализация возвращённых активов прошла в рамках открытого и прозрачного механизма, обеспечивающего равный доступ для всех участников. Успешное проведение торгов подтверждает высокий интерес со стороны рынка, а также растущее доверие к цифровым форматам реализации возвращенных активов, - отметили в Компания по управлению возвращенными активами.
В течение 10 рабочих дней стороны заключают договор купли-продажи. Передача актива победителю осуществляется только после полной оплаты его стоимости на счет продавца в соответствии с условиями договора.
Вырученные средства будут направлены в Специальный государственный фонд, откуда они будут использованы для финансирования социально значимых проектов.
Ранее сообщалось, что Казахстан вернул активы на сумму свыше 1 трлн тенге с 2022 года.