Возврат активов: 6,5 миллиардов теңге выделено на новую поликлинику в Кызылорде

Правительство Казахстана выделило 6,5 млрд теңге из Специального государственного фонда на строительство и техническое оснащение новой поликлиники в Кызылорде, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

Средства направлены в рамках реализации поручений Главы государства по возврату незаконно приобретенных и выведенных активов, а также их использованию для развития социальной инфраструктуры страны.

Новая поликлиника строится для жителей залинейной части Кызылорды. Действующее медицинское учреждение размещается в здании 1966 года постройки с высокой степенью износа.

После ввода объекта в эксплуатацию поликлиника сможет принимать до 400 пациентов в смену и обеспечит доступ к первичной медико-санитарной помощи более чем 35 тыс. жителей района.

В составе нового медучреждения будут работать отделения приема взрослых и детей, общеврачебной практики, женская консультация, дневной стационар и фильтр-боксы. Диагностический и реабилитационный блоки включат кабинеты функциональной диагностики, медицинской реабилитации, стоматологии, лабораторию и стерилизационное отделение.

Поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием, включая компьютерный томограф, аппараты ультразвуковой диагностики, рентгеновское оборудование и другую технику.

В настоящее время на объекте ведутся работы по бетонированию кровельных плит и возведению внутренних кирпичных перегородок первого этажа. Завершить строительство планируется до конца текущего года.

Фото: сайт Премьер-министра Республики Казахстан

По данным Правительства, за 2024–2026 годы из Специального государственного фонда выделены средства на реализацию более 500 социально значимых проектов на общую сумму 610 млрд теңге. Из них свыше 170 млрд теңге направлены на реализацию 191 проекта в сфере здравоохранения.

Ранее сообщалось, что из Специального государственного фонда выделили средства на строительство медицинских объектов в регионах Казахстана.