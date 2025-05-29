Возвращенные активы станут экспонатами Нацмузея

Предполагая, что данные предметы могут представлять значительную историческую и культурную ценность, Компания обратилась в Министерство культуры и информации РК, откуда для установления подлинности и экспертной оценки изделия были направлены в Национальный музей РК.

По заключению специалистов музея, артефакты обладают высокой историко-культурной значимостью, отражающей эпоху раннего железного века и средневековья. В результате, в соответствии с законодательством РК и установленными процедурами, Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК принял решение о передаче предметов в фонд национального музейного наследия.

Фото: Нацмузей

— В результате слаженной работы Комитета по возврату активов при Генеральной прокуратуре РК и Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК, ценные предметы, признанные национальным достоянием, были официально переданы в государственную собственность и включены в фонд Национального музея. Это еще одно наглядное подтверждение принципа, озвученного Главой государства: каждый возвращенный актив должен работать на благо страны. И мы сегодня стали свидетелями, что этот актив стал частью культурного наследия народа Казахстана, — отметил генеральный директор Компании по управлению возвращенными активами Куанышбек Мукаш.

Фото: Нацмузей

Согласно экспертному заключению, изделия датируются периодом с VII века до н. э. по III век н. э. и выполнены в знаменитом скифском «зверином стиле», характерном для культур древних кочевых народов. Этот стиль не только отличался высоким уровнем художественного мастерства, но и свидетельствует о тесном культурном взаимодействии скифов с соседними народами — греками, персами, китайцами и другими.

Фото: Нацмузей

Среди переданных предметов металлическое изделие в виде головы орла, кольцо с арабской вязью, прямоугольная пластина с изображением рогатого животного на холме, скульптурные изображения животных — льва с крыльями, лошади с крыльями, барса в движении, оленя в прыжке, 15 древних монет с неразборчивыми надписями, два кольца в виде спирали и перстень с изображением головы льва. Общий вес переданных предметов составляет более 118 граммов.

Фото: Нацмузей

Отдельного внимания заслуживает техника исполнения: изделия выполнены с применением чеканки, тиснения и гравировки, демонстрируя стилистические черты степных культур и влияние греческого, персидского и восточного художественного наследия.

— Пока что не принято решение о выставлении экспонатов в залах. Сначала их разместят во Временном хранилище музея. Затем над предметами будут проведены лабораторные исследования: определят, являются ли они подлинниками. Далее будет проведено несколько анализов, отобраны пробы, и экспонаты распределят по периодам. В зависимости от тематики и того, к какому периоду относится предмет, он будет выставлен в той или иной экспозиции зала, — сообщил Арман Курмангалиев, управляющий Отдела археологии и этнографии Национального музея РК.

В ближайшее время эти артефакты будут представлены широкой общественности, пополнив коллекцию уникальных свидетельств древней истории Казахстана.

Ранее мы писали о том, что Национальный музей РК планирует установить партнерство с реставрационным институтом в Италии.