Возвращение Михаила Шайдорова в спорт: названа дата первого турнира в 2026 году

Он выступит на престижных международных соревнованиях Nepela Memorial в Словакии.

Традиционный турнир пройдет в Братиславе с 24 по 27 сентября. Для Шайдорова, который занимает третью строчку в мировом рейтинге ISU, это будет первый официальный старт после триумфальных зимних Олимпийских игр в Милане.

Организаторы соревнований в Словакии уже подтвердили, что мужской одиночный турнир соберет невероятно представительный состав участников. Для казахстанского фигуриста Nepela Memorial станет генеральной репетицией и главным этапом подготовки перед серией Гран-при (осенью Михаила ждут этапы во Франции и Китае).

Мемориал Ондрея Непелы (Nepela Memorial) — это один из старейших, авторитетных и самых престижных ежегодных турниров по фигурному катанию в Европе. Он непрерывно проводится с 1993 года в Братиславе и назван в честь легендарного чехословацкого фигуриста Ондрея Непелы — олимпийского чемпиона 1972 года и трехкратного чемпиона мира. Турнир официально входит в престижную серию ISU Challenger Series (Мировая серия Челленджер под эгидой Международного союза конькобежцев). Это вторая по значимости серия турниров в мире после взрослого Гран-при. Для спортсменов уровня Шайдорова это ключевой осенний старт. Именно здесь фигуристы впервые показывают международным судьям свои новые программы (короткую и произвольную), обкатывают сложные элементы (у Михаила это его коронные четверные прыжки) и зарабатывают важные очки в мировой рейтинг ISU до начала главных стартов.

Напомним, что чуть позже, в октябре, Алматы также примет домашний турнир «Мемориал Дениса Тена», где болельщики ждут выступления своего чемпиона.