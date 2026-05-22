Возвращение к истокам: как Совет матерей АНК возрождает традицию «төркіндеу»

В Костанайской области состоялся рабочий визит делегации Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана, передает Kazinform со ссылкой на акимат региона.

Центральной идеей визита стало возрождение традиции «төркіндеу» — казахского обычая возвращения женщины после замужества в родной дом, к своим истокам, земле детства и памяти предков.

Первым важным пунктом программы стало посещение мавзолея великого казахского просветителя Ыбырая Алтынсарина. Почетных гостей встретили ансамбль «Ақ Дариға», молодые преподаватели школы-гимназии № 28, председатель «Ақсақалдар кеңесі» Жакып Калкаман и заместитель акима Костанайской области Бахытжан Нарымбетов, который вручил женщинам цветы и поблагодарил делегацию за визит.

Экскурсию по территории мавзолея провел директор музея Ыбырая Алтынсарина Маргулан Оспанов, рассказав о духовном и просветительском наследии великого педагога.

После посещения мавзолея делегация направилась в Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова, где прошла встреча в рамках мероприятия «Наурыз мейрамы». Член Совета матерей АНК, кандидат филологических наук Камал Альпеисова в своем выступлении отметила, что традиция «төркіндеу» несет глубокий духовный и воспитательный смысл.

Фото: акимат Костанайской области

Президент университета Рихсибай Мамедов подчеркнул, что для вуза большая честь принимать делегацию Совета матерей АНК. В ходе встречи Камал Альпеисова вручила коллективу специальное издание с музыкальными произведениями этносов Казахстана.

Также состоялось награждение победителей областной спартакиады среди этнокультурных объединений, были организованы национальные игры, концертные номера и праздничный дастархан.

Завершением программы стало возложение цветов к памятнику М. Дулатову, где участницы почтили память выдающегося деятеля Алаш, просветителя и писателя.

Также в рамках рабочей поездки делегацию Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана принял аким области Кумар Аксакалов. Далее делегация приняла участие в областном заседании Совета матерей на тему «Инклюзивное общество: современные подходы и решения». Диалоговая площадка объединила представителей Республиканского и областного Советов матерей АНК, специалистов сфер образования и соцзащиты, общественных организаций, психологов, педагогов.

В работе площадки приняли участие заместитель председателя Республиканского Совета матерей АНК Баян Ахатай, члены Совета матерей Костанайской области. Участники обсудили современные подходы к развитию инклюзивного общества, вопросы поддержки детей с особыми образовательными потребностями, роль технологий, объединение родителей и практические решения в сфере инклюзии.

Своим опытом поделились эксперты в области образования, психологии, социальной поддержки, права и общественной работы. В числе спикеров были Татьяна Зуева, Аина Рахматулина, Виктория Хакимова и Гульнар Туркибай.

По итогам встречи участники обменялись мнениями и выработали предложения по дальнейшей работе Совета матерей в данном направлении. В завершение круглого стола активные члены Совета матерей были отмечены благодарственными письмами за вклад в укрепление семейных ценностей, общественного согласия и развитие социально значимых инициатив.

Также в рамках программы визита делегация провела встречу со студентами Костанайского регионального университета имени А. Байтурсынова, молодыми предпринимателями и деловыми женщинами области на площадке Палаты предпринимателей «Атамекен» Завершением насыщенной программы дня стал творческий вечер «Туған жерге тағзым».