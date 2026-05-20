Возвращение Елдоса Сметова в большой спорт: названа дата первого турнира в 2026 году

Международная федерация дзюдо IJF огласила список участников этапа Гран-При в китайском Циндао, который пройдет с 26 по 28 июня, передает Kazinform.

Главная новость для казахстанских и мировых болельщиков заключается в том, что на турнир заявлен в весовой категории до 60 кг олимпийский чемпион Елдос Сметов. Из-за того, что Сметов не выступал с июля 2024 года, он немного потерял позиции в мировом рейтинге. На этапе Гран-при в Циндао он будет седьмым сеяным. При этом другой казахстанец Талгат Орынбасар за счет набранных очков на недавних турнирах и более высокого рейтинга будет в Циндао третьим сеяным.

Отметим, что Елдос Сметов сейчас находится на сборах в Испании. В видеообращении к казахстанцам самый титулованный дзюдоист страны заявил, что настроен на скорое возвращение на соревнования.

— Если приду в форму, то станете свидетелями моего первого турнира, — заявил Сметов.

Добавим, что на этом же этапе Гран-При в Циндао из известных казахстанцев выступит бронзовый призер Олимпиады Гусман Кыргызбаев в весе до 66 кг (второй сеяный) и вице-чемпионка мира Абиба Абужакынова в весе до 48 кг (первая сеяная).

Напомним, что в дзюдо начался набор очков в рейтинг, на основании которого будут определены обладатели лицензий на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелес.