Возвращены в госсобственность: аэропорт Алматы готов вернуть коммерческие помещения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой ответил, будет ли выкупать коммерческие помещения пассажирского терминала, которые были возвращены в госсобственность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы, конечно, хотели бы приобрести эти территории, так как они находятся на территории терминала международного аэропорта Алматы, но мы будем ждать решения акимата и городских властей, потому что это все регулируется законом. Обычно объекты, находящиеся в терминале аэропорта, принадлежат аэропорту. И аэропорт управляет данной территорией или передает ее третьим лицам. Но, в любом случае, будем ждать решения властей», - сказал на брифинге в региональной службе коммуникаций Альп Эр Тунга Эрсой.

Он также ответил, снизятся ли цены в кафе и магазинах, расположенных на территории воздушной гавани после возвращение коммерческих помещений аэропорта в госсобственность.

«Мы не можем сейчас прокомментировать этот вопрос, пока не решено, в чьей собственности будут находится эти площади. Если они будут в нашей собственности, то мы постараемся регулировать цены… В случае, если они будут принадлежать частным лицам, то мы не сможем на это повлиять», - заявил он.

Ранее сообщалось, что транспортной прокуратурой возвращены в госсобственность коммерческие помещения аэропорта Алматы.