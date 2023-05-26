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Возвращено 87 тысяч гектар неиспользуемых земель – аким ЗКО

Автор:  
Анеля Касымова
26 Мая 2023, 17:18
Возвращено 87 тысяч гектар неиспользуемых земель – аким ЗКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году в пользу государства возвращено 87 тысяч гектаров неиспользуемых земель в Западно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По имеющейся информации, в нашем регионе не используется 503 тысячи гектаров земли. На сегодня возвращено 220 тысяч гектаров. Мы продолжаем эту работу, и в этом году уже возвращено 87 тысяч гектаров», - сообщил аким ЗКО Нариман Турегалиев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

При этом он подчеркнул, что возвращение неиспользуемых земель в пользу государства не является главной целью проводимой работы. Упор делается на то, чтобы создать возможности для освоения этих земель.

«Благодаря разъяснительной работе и государственной поддержке фермерские хозяйства уже приступили к освоению 103 тысяч гектаров земли», - добавил аким.


Западно-Казахстанская область   Акимат   Сельское хозяйство  
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