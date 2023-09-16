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    00:51, 16 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе

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    Права жителей многоквартирного дома в Таразе отстоял жамбылский суд, не позволив возводить здание бизнес-центра на месте детской спортивной площадки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В 2017 году в областном центре состоялся земельный аукцион, на котором участок в центре города, на пересечении улиц Сулейменова и Желтоксан, был предоставлен во временное пользование для организации детской спортивной площадки. Однако позже постановлением акима города Тараза этот земельный участок был передан в частную собственность. А затем в 2020 году было изменено целевое назначение участка. Компания огородила территорию и намеревалась начать строительство бизнес-центра.

    Как сообщили в пресс-службе Жамбылского областного суда, в 2020 году в Специализированный межрайонный административный суд Жамбылской области обратились истцы с требованием признать незаконным и отменить постановление акима города Тараза о предоставлении земельного участка в частную собственность. А также признать незаконным изменение целевого назначения земельного участка.

    «Строительство объекта на спорном участке не предусмотрено Генеральным планом города Тараза. А возведение здания на участке, прилегающем к многоквартирному жилому дому, могло бы нарушать права жильцов. Суд пришел к выводу, что незаконными действиями местных исполнительных органов нарушены права жителей многоквартирного дома. Решением суда исковые требования удовлетворены, постановления 2020 года акима города Тараза о передаче земельного участка в частную собственность и изменении целевого назначения данного спорного участка признаны незаконными», - сообщили в суде первой инстанции.

    На днях Жамбылским областным судом в апелляционном порядке рассмотрено административное дело о признании незаконными и отмене постановлений акима города Тараза о предоставлении земельного участка в частную собственность, а также об изменении целевого назначения земельного участка. В апелляционных жалобах заинтересованные лица указали на незаконность принятого решения и просили его отменить.

    «Судебная коллегия по административным делам Жамбылского областного суда пришла к выводу о законности решения суда первой инстанции, поскольку достоверно установила, что спорный земельный участок был выделен с нарушением земельного законодательства. Кроме того, спорный участок должен был находиться в государственной собственности как территория общего пользования, а его незаконно передали в частную собственность. Коллегия посчитала, что незаконными действиями местных исполнительных органов нарушены права жителей многоквартирного дома», - пояснили в пресс-службе Жамбылского областного суда, уточнив, что решение не вступило в законную силу.

    Теги:
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