Возрождённый День Республики: Президент восстановил историческую справедливость

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году впервые за много лет в Казахстане праздновали День Республики. Указом Главы государства дата 25 октября спустя 13 лет вновь была включена в календарь как национальный праздник. О том, почему именно День Республики следует считать точкой отсчета независимости, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Дата рождения Республики

25 октября - одна из важнейших дат в истории современного Казахстана. Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР.

Декларация провозгласила суверенитет Казахской ССР и декларировала политико-правовые основы Казахстана как независимого государства. В ней впервые были закреплены такие принципы государственности как целостность, неделимость и неприкосновенность территории, развитие культуры народов и их языков, укрепление национальной самобытности.

В документе также был провозглашен принцип самостоятельного решения политических, экономических и социальных проблем. КазССР получала право на создание собственных внутренних войск, органов государственной безопасности и внутренних дел. А Президент признавался руководителем страны, главой административно-исполнительной высшей власти.

Таким образом, в этот день был сделан первый шаг страны на пути к реальной независимости. Именно эту дату следует считать днем рождения Республики.

25 октября был включен в перечень государственных праздников в 2001 году. Однако позже в 2009 году указом Первого Президента страны он был исключен из этого списка.

Возрождение национального праздника

Возродить празднование Дня Республики предложил Президент Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального курултая в июне 2022 года. Глава государства отметил, что День Республики должен праздноваться, как национальный праздник.

Фото: akorda.kz

В сентябре Сенат Парламента принял поправки в закон, в результате которых 25 октября был установлен Днем Республики - национальным праздником.

«Это историческое и очень важное решение. Независимость нашей страны действительно начинается с этой даты. Поэтому утверждение этого дня как национального праздника – важный шаг с точки зрения государственности и суверенитета. Надеемся, что в дальнейшем этот праздник внесет свой вклад в популяризацию и укрепление независимости», – заявил спикер Сената Маулен Ашимбаев после единогласного принятия законопроекта.

Кстати, после внесенных поправок в законодательство День Республики стал единственным национальным праздником нашей страны.

Как праздновали День Республики после 13-летнего перерыва

Согласно законодательству, национальные праздники - это праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.

День Республики отмечался во всех регионах страны, в каждом – была своя программа, которая включала концерты, спортивные и творческие состязания (байга, велотуры, забеги, айтысы), экологические и патриотические акции, концерты, спектакли, фестивали, ярмарки, акты добра и благотворительности. Были и челленджи, объявленные на всю страну.

В честь Дня Республики спортсмены столицы запустили спортивный патриотический челлендж «Қыран елім – Қазақстаным!». Участники патриотической акции собрались на площади Государственных символов, таким образом, отмечая спортивные победы молодой республики на международных татами, кортах, треках и рингах.

Фото: gov.kz

Целью акции было пробудить патриотические чувства, показать единство народа и на спортивной арене, а также отметить достижения нашей страны в мире.

Присоединиться к патриотической акции мог каждый казахстанец. Для этого нужно было публиковать видеоролики на личных страницах с хэштегами #РеспубликаКүні, #ДеньРеспублики.

Фото: gov.kz

Челлендж передавался по всей стране как эстафета и продлился до конца октября. Первыми эстафету получили жители города Атырау.

21 октября во всех казахстанских школах и колледжах страны прошли торжественные линейки, приуроченные ко Дню Республики, где школьники и студенты исполняли Государственный гимн. Также в каждом классе прошел единый республиканский классный час на тему «Қазақстан – туған жерім, туған елім!».

Праздничный салют ко Дню Республики прогремел в столице Казахстана Астане.

В Театре оперы и балета «Астана Опера» состоялось праздничное мероприятие с участием Президента страны. В программу концерта вошли выступления известных казахстанских артистов, оперных певцов, хореографических групп, а также симфонического оркестра.

Фото: akorda.kz

Всего в стране прошло 8 крупных концертов в честь возрождённого праздника. Самый масштабный состоялся в Астане на территории EXPO. Кроме того, в Астане прошло национальное музыкальное шоу «Máńgilik El Daýysy».

Праздничный концерт в честь Дня Республики прошел и в Алматы. На площади «Астана» для жителей и гостей города выступили звезды казахстанской эстрады. В завершение концерта зрителей ждал красочный салют.

В целом, День Республики в самом крупном мегаполисе страны провели масштабно. Всего в рамках празднования прошло свыше 400 разноформатных мероприятий. Были организованы различные торжественные собрания, концерты, церемонии вручение государственных наград, спортивные соревнования, научные конференции, круглые столы, творческие конкурсы, тематические выставки, экологические акции, ярмарки.

А 25 октября на ВСК «Медеу» состоялось торжественное поднятие Государственного флага и массовое исполнение гимна РК. Впрочем, в этот день гимн прозвучал на многих площадках страны. К примеру, в Актобе гимн одновременно исполнили 15 тысяч человек.

День Республики праздновали не только в Казахстане. С участием 700 гостей этот день отпраздновали в Анкаре, столице Турции. Флаг Казахстана подняли в Нью-Йорке в честь Дня Республики. Главы стран ближнего и дальнего зарубежья, такие как, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Беларусь, США и другие, поздравляли народ Казахстана с этим знаменательным днем.

Герои Республики

День Республики – это не только о стране, но и о ее жителях, которые ежедневно вносят свой посильный вклад, меняя и улучшая жизнь граждан нашей страны. Среди них есть те, кто повышает узнаваемость Казахстана на международной арене. И те, кто обучает государственному языку детей, преодолевая барьеры. И такие, кто в одиночку очищают целый город от мусора, показывая пример юному поколению. Немало отечественных спортсменов, которые прославляют страну и настоящие герои, спасшие жизни людей даже там, где, казалось бы, уже нет надежды. Таких героев много – и все они и есть - Республика Казахстан, днем рождения которой по праву теперь считается 25 октября.

Восстановление исторической справедливости

По мнению казахстанского историка Жаксылыка Сабитова, возвращение праздника День Республики - исторически справедливое решение.

«Дата 25 октября ранее праздновалась, а затем ушла в тень. Сейчас снова возвращается на свое место. И это оправданно. На самом деле 25 октября - это дата экономического суверенитета, экономической независимости страны. Когда Казахстан стал реально осознавать свои национальные интересы в экономике. По сути, сделать качество жизни в Казахской ССР лучше. Поэтому эта дата важна, безусловно», - сказал Жаксылык Сабитов.

По его словам, Казахстан, провозгласив свой суверенитет, начал свой путь к независимости. А Декларация (25 октября 1990 года) стала первым шагом и важным этапом в процессе получения независимости, который обозначил национальные интересы Казахстана в сфере экономики.

Историк также отметил, что практика по решению какой праздник будет национальным, а какой государственным - это практика национального строительства, которая есть во всех государствах. Изменяя приоритеты, государство устанавливает, какие даты следует считать ключевыми в истории страны.

Возродив национальный праздник День Республики, Президент Касым-Жомарт Токаев, таким образом, восстановил историческую справедливость страны.



