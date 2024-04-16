Возрожденная популяция бухарских оленей в Туркестанской области превысила 200 особей

Больше 20 лет в Туркестанской области ведется работа по возрождению популяции бухарских оленей, уничтоженных в регионе в 50-х годах прошлого столетия, передает корреспондент агентства Kazinform.

Когда-то это красивое грациозное животное свободно обитало в пойме реки Сырдарьи, но в результате неразумного хозяйствования последний олень погиб от пули браконьера в 1957 году. Работа по возрождению популяции вымирающих бухарских оленей началась в области в 2000-м году. Первоначально она велась в рамках проекта по содействию в сохранении и восстановлению редких видов животных в их историческом ареале, реализуемого Центрально-Азиатской программой Всемирного фонда дикой природы.

Фото: акимат Туркестанской области

На этапе становления международные организации помогли решить не только организационные, но и финансовые вопросы. В 2000 году на земельном участке площадью в два гектара вдоль реки Сырдарьи было установлено ограждение и организован питомник для бухарских оленей. Спустя десять лет площадь питомника была увеличена до 20 гектаров. Для охраны и наблюдения за территорией оленеводческого питомника установлена система видеонаблюдения.

Фото: акимат Туркестанской области

По словам специалистов регионального парка «Сырдарья-Туркестан», оленей своевременно кормят, регулярно проводится их перепись. За оленями наблюдают с момента рождения до отела. Фиксируется даже время, когда животные сбрасывают рога.

— По случаю 1500-летнего юбилея Туркестана нам подарили восемь бухарских оленей, чтобы приумножить и сохранить для будущих поколений животных, обитающих в тугайных лесах региона. К нам олени были завезены из заповедника «Карашенгель», расположенного вдоль реки Или в Алматинской области. За 23 года поголовье увеличилась на 207 голов и достигло 215 особей. В 2023 году в дикую природу был выпущен 71 олень, — сообщил инженер по охоте Сырдарьинского филиала природного регионального парка «Сырдарья-Туркестан» Куралбай Жарменов.

По информации пресс-службы акимата Туркестанской области бухарские олени из парка «Сырдарья-Туркестан» были выпущены и в рощи Арысского района. Сейчас там обитают 11 особей, которые скоро должны дать потомство. Таким образом, постепенно восстанавливается исторический ареал исчезающего подвида бухарского оленя.