Возрождение Туркестана, теракт в Казани, Ораза айт, рост экономики Казахстана - обзор недели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неделя с 10 по 16 мая 2021 года в Казахстане была наполнена важными событиями и яркими красками бушующей весны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начало рабочей недели после майских праздников выдалось в мире тревожным. 10 мая 2021 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Афганистана Ашрафу Гани в связи с террористическими атаками в городе Пули-Алам провинции Логар и столице страны Кабуле. «С глубокой скорбью воспринял сообщение о многочисленных жертвах, большинство из которых - невинные дети», говорится в телеграмме Главы государства.

На следующий день, 11 мая, в Татарстане произошла страшная трагедия с гибелью детей. Как сообщалось, при стрельбе в казанской гимназии №175 погибли восемь человек, 21 находится в больницах. 12 мая в Татарстане был объявлен день траура. Соболезнования в связи с нападением на школу в Казани выразил Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также направил телеграмму соболезнования Президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью школьников в Казани.

В нашей стране, в Восточно-Казахстанской области, 11 мая 2021 года вводился режим ЧС в связи с масштабным пожаром, произошедшим в городе Риддере 10 мая. Стало известно о двух пострадавших мужчинах 1949 и 1980 годов рождения, которые с ожогами доставлены в отделение реанимации местной больницы. Сотрудники полиции обнаружили на пригорке обгоревший труп женщины, 1948 года рождения. Глава государства Касым-Жомарт Токаев взял на контроль обеспечение помощи погорельцам. 11 мая пожар в Риддере был полностью ликвидирован. Пожар в Риддере полностью уничтожил 272 гектара леса и 35 жилых домов. Аким ВКО Даниал Ахметов сообщил, что до конца лета в Риддере построят новые дома для пострадавших от пожара жителей.

13 мая весь мусульманский мир отметил окончание священного месяца Рамазан. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с праздником Ораза айт. «Этот священный праздник, олицетворяющий духовное очищение и обновление, утверждает такие благородные ценности ислама, как милосердие и сострадание, забота о близких и помощь нуждающимся», отметил Глава государства в своем поздравлении.

В течение рабочей недели Касым-Жомарт Токаев провел телефонные разговоры с лидерами ряда государств, принял министра внешней торговли и содействия международному развитию Финляндии, провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде и одобрил годовой отчет Национального банка РК. Председатель и члены правления Национального банка доложили об итогах реализации денежно-кредитной политики за 2020 год, исполнении антикризисных инициатив Главы государства, мерах по обеспечению финансовой стабильности, состоянии золотовалютных резервов Нацбанка и активов Национального фонда.

Казахстанская экономика вышла на положительную динамику роста. Об этом стало известно из доклада министра финансов страны Ерулана Жамаубаева на заседании Правительства. В экономике Казахстана по итогам четырех месяцев 2021 года отмечается положительная динамика роста. Причем восстановление отмечается во всех отраслях экономики, отмечено в отчете министра финансов РК. «Важно сохранить и ускорить заданные темпы роста экономики в последующие месяцы», - подчеркнул Премьер-Министр РК Аскар Мамин.

Посетивший Туркестан Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предрёк городу быстрый рост населения. Нурсултан Назарбаев заявил, что за многовековую историю Туркестан не видел такого возрождения. Здесь всего за пару лет построено свыше 250 объектов, и это еще не предел. Город продолжит бурно застраиваться до 2025 года. Елбасы проинформировали о реставрации исторических объектов городища Культобе. По мнению пресс-секретаря Первого Президента РК Айдоса Укибая, возрождение Туркестана окажет мультипликативный эффект на весь регион.

Между тем эпидемиологическая ситуация в Казахстане продолжает оставаться напряженной. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 16 мая 2021 года восемь регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по распространению коронавируса. Это города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская, Актюбинская, Алматинская области. В «желтой» зоне - город Шымкент, Атырауская, Восточно-Казахстанская области. В «зелёной» зоне: Жамбылская, Мангыстауская, Туркестанская, Костанайская , Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

По данным на 16 мая, в Казахстане за сутки зарегистрировано 2 459 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 166 казахстанцев.

Одним из эффективных способов остановить пандемию является массовая вакцинация. Почему у вакцины от коронавируса разные побочные эффекты? На этот волнующих многих вопрос ответил президент Академии профилактической медицины Казахстана, американский профессор Алмаз Шарман. «Вакцина предназначена для того, чтобы натренировать иммунную систему, чтобы она эффективно боролась против реального коронавируса, в случае если он на самом деле вторгнется в организм. Это как тренировка мышцы: обычно, когда мы не натренированные и после интенсивной физической нагрузки у нас на следующий день болят мышцы. Приблизительно то же самое происходит с вакциной», - сказал спикер.

Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева поздравила казахстанцев с еще одним майским праздником – Международным днем семьи. В Казахстане очень много образцовых семей, являющихся примером для подражания, считает министр, напомнив, что начался очередной национальный конкурс «Мерейлі отбасы», который стал по-настоящему народным проектом.

Обо всех новостях в городах и областях Казахстана рассказали региональные корреспонденты МИА «Казинформ» в своей рубрике.

Из-за чего могла произойти гибель сайгаков в Западно-Казахстанской области? По прогнозу Минэкологии РК, одной из причин могли стать неблагоприятные погодные условия. Также с понижением температуры воздуха, выпадением осадков (дождь со снегом) и переохлаждением и ослаблением организма животных произошел падеж молодняка в Восточно-Казахстанской области. В данное время ситуации с гибелью животных взяты под контроль.

Прекрасными пейзажами радует нынешняя весна казахстанцев. Фоторепортаж МИА «Казинформ» дает отличную возможность увидеть красоту маковых полей близ Алматы. По словам нашего коллеги, фотокорреспондента Александра Павского, «маки и горы - прекрасный союз!».