Возрождение оазиса: как решают вопрос дефицита воды в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - За последние 20 лет водные запасы суши (сумма всех водных запасов на поверхности земли и в подповерхностной зоне) уменьшались со скоростью 1 см в год. Изменение климата и другие глобальные вызовы влекут за собой серьезные последствия для водной безопасности. Для решения проблемы дефицита воды нужны системные решения, одно из таких реализуется в Туркестане, передает МИА «Казинформ».

Во многих районах мира наблюдается дефицит водных ресурсов. Согласно данным Института мировых ресурсов, около трети населения планеты (2,6 млрд человек) живут в странах с «серьезным дефицитом воды», а 1,7 млрд человек в 17 странах сталкиваются с «крайним дефицитом воды». Проблема водного дефицита остро стоит и для Казахстана. В целом, водный дефицит в РК касается как питьевой воды, так и воды для нужд сельского хозяйства и промышленности.

Согласно анализу водохозяйственной обстановки, проведенному Министерством экологии, из-за большой изношенности ирригационной сети при орошении теряется более 40% воды. Например, проведенный анализ показал, что Туркестанский магистральный канал – единственная крупная водная артерия в регионе, теряет до 30% при транспортировке. Капитальный ремонт канала предусматривает бетонирование русла на участке, где идут наибольшие потери, в результате уже в 2021 году при незавершенных строительных работах экономия составила 22 млн кубометров, а в будущем можно будет получить 60 млн кубометров за счет сокращения потерь.

Другое решение водного вопроса в Туркестане – это сохранение паводковых вод, которые ранее не использовались эффективно. Новые водохранилища – Кенсай-Коскорган-2 и Саркырама дадут 96 млн кубометров на ирригацию города. За счет использования воды из затопленных шахт города Кентау, удастся собрать 40 млн кубометров. Это интересное решение позволит не только дать воду для ирригации Туркестана, но и исключит проблему подтопления города Кентау.

Резервный объем может гарантировать подъем воды из реки Сырдарья через новый машинный канал протяженностью 44 км и мощностью 52 млн кубометров в год.

«В самом Туркестане вода, которая числилась в потерях, теперь рационально используется для полива и создания микроклимата. Кроме того, до 40% воды будет использоваться повторно», - рассказал гидротехник и главный инженер ряда проектов Умирбек Болысбеков.

Решение проблемы дефицита воды составляет суть устойчивого развития нашей страны. Благодаря положительному примеру рационального использования водных ресурсов в Туркестане, можно создать модель управления водными ресурсами по всей стране, применяя научный подход и новые технологии.