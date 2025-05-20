Возрастает риск различных происшествий: Премьер-министр обратился к родителям выпускников

— В текущем году более 200 тысяч молодых людей заканчивают школу. Всем задачи понятны. Важно на высоком организационном уровне провести все экзамены, а также Единое национальное тестирование, отдых и оздоровление детей. Во время проведения тестирования и экзаменов, «последнего звонка» и выпускных вечеров необходимо уделить особое внимание обеспечению безопасности детей. Именно в этот период возрастает риск различных происшествий, — заявил Премьер-министр.

Он также обратился к родительской общественности.

— Прошу вас организовать контроль за своими детьми во время выпускных вечеров, а главное — за досугом во время каникул. Именно ваше внимание и воспитание, вовлеченность в жизнь и проблемы детей окажут более действенный эффект. Основы нравственности, правила поведения в обществе и патриотизм прививаются, в первую очередь, родителями. Никакие министерства не заменят родительскую заботу и участие в жизни детей. Воспитание достойных граждан — это большой совместный труд государства и общественности. Поэтому давайте укреплять взаимодействие в становлении ответственных, образованных и патриотичных граждан, — сказал Олжас Бектенов.

В свою очередь, госорганам он поручил создать необходимые условия для полноценного отдыха и оздоровления детей в летний период.

— Ни один ребёнок не должен остаться без внимания. В приоритете — поддержка детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей. Акимы должны взять на личный контроль открытие имеющихся детских лагерей и их соответствие требованиям санитарно-эпидемиологической, пожарной, антитеррористической безопасности, — подчеркнул Премьер-министр.

Он также отметил о необходимости принять следующие меры:

Министерству здравоохранения обеспечить постоянный санитарно-эпидемиологический контроль за питанием детей во время летних каникул;

Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами проверить наличие спасательного оборудования на водоемах и в бассейнах, а также обучить персонал навыкам спасения детей на воде и во время пожаров;

Министерству внутренних дел для обеспечения охраны общественного порядка закрепить участковых инспекторов полиции за каждым детским центром и лагерем, за местами массовых мероприятий.

Особое внимание, по его словам, следует обратить вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

— Всем известны примеры, когда неорганизованный выезд детей-спортсменов имел трагические последствия. Поэтому поручаю не допускать выезда детей-спортсменов за пределы своих населенных пунктов без соответствующий согласований, разрешений и без сопровождения патрульной полиции. Министерствам внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, просвещения, здравоохранения, акиматам регионов необходимо обеспечить в каникулярный период бесперебойную работу соответствующих служб. Все организационные вопросы нужно решить до 1 июня, — заключил Олжас Бектенов.

Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к казахстанцам в связи с обеспокоенностью из-за случаев падения детей из окон.