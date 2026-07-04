Возраст за рулем: нужен ли Казахстану более строгий контроль за пожилыми водителями

Можно ли безопасно водить автомобиль в 70, 80 и даже 90 лет? В Казахстане этот вопрос все чаще становится предметом общественных споров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Пока одни предлагают ужесточить требования к пожилым водителям, эксперты и полиция напоминают: решающим фактором остается не возраст, а состояние здоровья.

«Мы спаслись только потому, что не спешили»

Поводом для очередного обсуждения темы стала история жительницы Кокшетау Даны Жантемировой, которую вместе с ее матерью на пешеходном переходе чуть не сбил пожилой водитель.

— На мой взгляд, возрастной ценз выдачи прав на вождение нужно пересмотреть в плане верхней границы, то есть строже следить за переоформлением прав людям старше 60. Объясню: буквально недавно мы с мамой переходили по «зебре», авто слева и справа притормозили, но по левую руку от нас из-за остановившегося автомобиля выехал другой. Только благодаря тому, что мы, начав переходить, не стали спешить и осмотрелись, смогли приостановиться, и автомобиль проехал мимо нас. Скорость была небольшой, и я успела заметить, что за рулем был седой мужчина, которому, думаю, было далеко за 55, — поделилась девушка.

По ее словам, подобная ситуация происходит с ней не в первый раз.

— В прошлом году другой пожилой водитель тоже не уступил мне дорогу на пешеходном переходе. Я всегда с уважением отношусь к старшему поколению, но в этом вопросе мне кажется, что проблему нельзя игнорировать, — добавляет Дана.

Работая с пенсионерами, Дана лично знала двух мужчин старше 70 лет, которые продолжали водить автомобиль, несмотря на серьезные проблемы со слухом и заболевания ног.

— Когда я спрашивала, не боятся ли они, что организм может подвести в самый неподходящий момент, в ответ слышала только одно: «Это молодежь ездить не умеет». Конечно, многое зависит от конкретного человека. Но мне кажется, эта тема заслуживает общественного обсуждения, — поделилась Дана.

По мнению девушки, в Казахстане возрастные ограничения чаще устанавливаются только в части минимального возраста, тогда как вопрос верхней границы практически нигде не рассматривается.

Главное — состояние здоровья

Автоэксперт Алексей Алексеев считает, что вводить возрастной предел не совсем верно, ведь все люди стареют по-разному. Один уже в 50 лет ощущает себя пожилым, а другой в 100 может быть весьма активным. Поэтому главным критерием здесь должно быть состояние здоровья.

— После 65 лет водитель должен регулярно подтверждать, что способен безопасно управлять автомобилем. Возможно, даже ежегодно проходить медицинское обследование. Да, многие скажут, что это лишние расходы, однако вопрос безопасности гораздо важнее, — отмечает Алексей Алексеев.

Фото: из личного архива спикера

При этом эксперт подчеркивает: массовых ДТП, причиной которых становится внезапное ухудшение состояния здоровья пожилых автомобилистов, в Казахстане нет.

— Бывали отдельные случаи с водителями автобусов, но они скорее говорят о необходимости более жесткого медицинского контроля именно профессиональных перевозчиков. Как я думаю, медицинский контроль в автопарках должен быть гораздо более серьезный. Тем более, что они перевозят пассажиров. Само прохождение этого медосмотра должно быть контролируемо. А у нас автопарки частные, проверки запрещены, — отмечает эксперт.

А вот дополнительные проверки знаний для пенсионеров, по мнению Алексея Алексеева, не нужны. Гораздо важнее следить за качеством медицинских комиссий, чем заставлять пенсионеров заново сдавать экзамены.

— Если человек провел за рулем 30-40 лет, проверять его знания правил дорожного движения бессмысленно. Навыки не исчезают. Изменяются скорость реакции, зрение, физическое состояние — именно это должно контролироваться. Причем для тех, кто ежедневно перевозит пассажиров или грузы, медицинские обследования должны быть значительно чаще, возможно, раз в полгода. И начинать их стоит уже после 45 лет, потому что именно в этом возрасте у мужчин чаще начинают проявляться заболевания сердечно-сосудистой системы, — добавляет эксперт.

По словам Алексея Алексеева, во многих государствах специальных возрастных ограничений также нет, однако требования к здоровью пожилых водителей постепенно становятся строже. Так, в Японии после 70 лет автомобилисты проходят обязательные курсы для продления водительского удостоверения, а после 75 лет дополнительно проверяются на наличие деменции, оцениваются память, внимание и скорость реакции. При подтверждении заболевания права не продлеваются.

При этом государство стимулирует пожилых людей добровольно отказаться от управления автомобилем, предоставляя льготы на общественный транспорт. В Великобритании после 70 лет водительские права необходимо подтверждать каждые три года. Основной акцент делается на состоянии здоровья и зрении. В Австралии после 75 лет требуется ежегодный медицинский осмотр, а после 85 лет в некоторых штатах дополнительно проводится практическая проверка навыков вождения.

По словам эксперта, международная практика показывает, что наиболее серьезные возрастные изменения, влияющие на безопасность вождения, чаще проявляются после 75 лет.

— От элементарных ошибок за рулем никто не застрахован ни в каком возрасте. Пожилые водители, как мне кажется, все же водят более аккуратно, осознавая свое положение. Они не гоняют. Больше ДТП все же совершают молодые или люди среднего возраста, — резюмирует он.

Не возраст, а болезнь

Профпатолог центральной поликлиники города Кокшетау Роза Иликбаева также подчеркивает, что возраст сам по себе не является основанием для запрета управления автомобилем. Противопоказанием становятся заболевания, возникающие вследствие возрастных изменений. Согласно законодательству, если человеку исполнилось 65 лет, он проходит медицинское освидетельствование один раз в два года для категорий А и В. Для водителей категорий С, D и Е, управляющих грузовым и пассажирским транспортом, обследование проводится ежегодно.

Во время медосмотра специалисты уделяют особое внимание сердечно-сосудистой системе, зрению, слуху, состоянию опорно-двигательного аппарата и нервной системы.

По словам медика, с возрастом ухудшается ночное и периферическое зрение, человеку сложнее ездить в темноте, его сильнее ослепляет свет встречных фар.

— Если говорить о мозге и нервной системе, то с возрастом происходит медленное обрабатывание информации, увеличивается время реакции и ответа на какой-то раздражитель, труднее выполнять несколько задач одновременно и ухудшается кратковременная память. В результате человек принимает дольше решение, может о чем-то забыть и медленно осваивает новую информацию, — отмечает Роза Иликбаева.

Фото: личный архив Р.Иликбаевой

При этом врач признает, что полностью контролировать состояние здоровья невозможно.

— Если между обязательными медосмотрами у человека развивается заболевание, при котором нельзя управлять автомобилем, то тут все зависит от его ответственности. Это невозможно проконтролировать, человек должен сделать самообращение, тогда мы проводим внеочередное освидетельствование, — поясняет врач.

В качестве примера, что все пациенты совершенно разные, специалист вспоминает 83-летнего мужчину, который недавно проходил комиссию.

— Он успешно справился со всеми тестами психиатра, продемонстрировал отличную память, внимание и спокойную реакцию. Возраст совершенно не помешал ему соответствовать всем требованиям. Мое мнение: и молодой неопытный водитель, и пожилой — равнозначны. На дороге они находятся не одни и должны нести ответственность за движение автотранспорта, чтобы не создать аварийную ситуацию, — добавляет медик.

Введение дополнительных экзаменов для пенсионеров не рассматривается

Как сообщили на запрос редакции в пресс-службе МВД РК, на 29 июня в информационной системе ведомства зарегистрировано свыше 700 тысяч водительских удостоверений, выданных лицам пенсионного возраста. Среди них более 650 тысяч — мужчины старше 63 лет и более 78 тысяч — женщины старше 61 года.

Вопросы медицинского допуска к управлению транспортными средствами регулируются ст. 29 Закона РК «О дорожном движении», а также Правилами проведения медицинского осмотра лиц, претендующих на получение права управления транспортными средствами, повторного медицинского осмотра водителя механических транспортных средств, утвержденных приказом Министра здравоохранения еще в октябре 2020 года.

— В пп. 2 п. 5 ст. 29 Закона регламентировано, что водители механических транспортных средств, достигшие 65-летнего возраста, и водители с инвалидностью обязаны проходить повторный медицинский осмотр каждые два года. Действующие правовые нормы не устанавливают предельный возраст, по достижении которого гражданин утрачивает право управления транспортными средствами. В Республике Казахстан основанием для ограничения права управления транспортными средствами являются медицинские противопоказания, при которых лицам запрещается управлять транспортными средствами, утвержденные приказом министра здравоохранения Республики Казахстан, — отметили в ведомстве.

Фото: МВД РК

При этом введение обязательной повторной сдачи теоретического или практического экзаменов для водителей, достигших пенсионного возраста, в стране не рассматривается.

— МВД на постоянной основе осуществляет мониторинг международной практики и анализирует эффективность действующих механизмов регулирования в сфере дорожного движения. Полученные результаты учитываются при подготовке предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства, исходя из приоритетов обеспечения безопасности дорожного движения, — добавили в ведомстве.

По данным МВД, 24 июня текущего года Главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профилактики правонарушений и совершенствования отдельных отраслей законодательства Республики Казахстан», нормами которого предусмотрена обязанность проходить повторный медицинский осмотр каждые два года водителям старше 65 лет. При непрохождении такого осмотра в установленный срок органы внутренних дел вправе приостановить действие водительского удостоверения до устранения нарушения. Изменения вступят в силу по истечении 60 дней после дня их первого официального опубликования.

Где проходит граница?

Споры о том, нужно ли ограничивать возраст водителей, вряд ли утихнут в ближайшее время. Одни уверены, что с годами ухудшаются реакция, зрение и внимание, а значит контроль необходимо ужесточать. Другие напоминают: неопытный молодой водитель способен представлять большую опасность, чем пожилой человек с многолетним стажем.

И эксперты, и медики сходятся в одном: главным критерием должен оставаться не возраст, а состояние здоровья. Именно поэтому усиление медицинского контроля сегодня выглядит более эффективной мерой, чем введение жесткого возрастного ценза или обязательной пересдачи экзаменов. Ведь безопасность на дороге зависит не столько от количества прожитых лет, сколько от способности водителя вовремя увидеть опасность и правильно на нее отреагировать.

Напомним, ранее мы писали о том, что почти 700 водителей наказали за пьяную езду в Павлодарской области.