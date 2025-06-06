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    20:12, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Возраст общественного транспорта в Алматы составил 2,5 лет

    Средний возраст общественного транспорта в мегаполисе сократился в два раза, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дорога, транспорт, Алматы, Жол, көлік, автобус
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Было приобретено 600 новых автобусов и 100 электроавтобусов, а также впервые полностью обновлен весь троллейбусный парк на 112 единиц.

    Как сообщил руководитель управления финансов города Алматы Канат Сухамбеков, уже в этом году планируется снизить средний возраст общественного транспорта до 2 лет.

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    Фото: акимат Алматы

    — По транспортной сфере освоено 257,9 млрд тенге или 97,9%, это на 11,1% превышает показатель 2023 года. На сферу приходится 15,6% от общего объема бюджета, — сказал Канат Сухамбеков на XXX сессии городского маслихата.

    Завершено строительство транспортной развязки на пересечении улиц Саина и Акын Сара, реконструирован Кульджинский тракт, продолжается строительство дорог в микрорайоне «Кайрат».

    Построено 25 км новых дорог и проведен средний ремонт 250 км дорог, также текущий ремонт дорог на площадью 150 тысяч квадратных метров.

    Кроме того, получены положительные заключения госэкспертизы по 16 проектно-сметным документациям на сумму свыше 52 млрд тенге, реализация которых запланирована на 2025 год.

    Ранее в акимате Алматы сообщили, что до конца 2025 года уровень экологизации городского общественного транспорта достигнет 100%.

    Теги:
    Транспорт Автобус Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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