Возобновляются авиарейсы из Актау в Стамбул

Первый рейс из Актау состоится 22 октября 2026 года. С 27 октября полеты будут выполняться на регулярной основе два раза в неделю — по вторникам и субботам.

В рамках регулярного расписания по вторникам вылет из Актау запланирован на 08:40 с прибытием в Стамбул в 10:35. Обратный рейс отправляется из Стамбула в 11:40 и прибывает в Актау в 17:05. По субботам рейс из Актау будет выполняться в 08:35 с прибытием в Стамбул в 10:30. Обратный вылет из Стамбула запланирован на 11:15, прибытие в Актау — в 16:40 по местному времени.

Возобновление рейсов в Стамбул продолжает развитие международного авиасообщения FlyArystan из Актау. Ранее авиакомпания также объявила о возобновлении прямых рейсов по маршруту Актау — Ереван — Актау. Рейсы в столицу Армении начнут выполняться с 16 декабря 2026 года два раза в неделю — по средам и пятницам.