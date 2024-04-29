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    13:50, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Возобновляется авиамаршрут Астана — Сеул

    самолет
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    Возобновляется авиасообщение между столицами Республики Казахстан и Республики Корея, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК.

    Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан на постоянной основе ведется работа по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов по действующим маршрутам.

    Так, в рамках договоренностей по итогам переговоров между авиационными властями Республики Казахстан и Республики Корея в феврале и марте текущего года в городах Алматы и Сеул, с 15 июня текущего года авиакомпания «Эйр Астана» возобновляет авиасообщение между столицами двух стран по маршруту Астана — Сеул.

    Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа «Эйрбас-А321LR» емкостью 166 кресел.

    Возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, и туристического сотрудничества между двумя странами.

    Напомним, Казахстан и Южная Корея запланировали увеличить количество выполняемых рейсов между странами и открыть новые авианаправления.

    Теги:
    Туризм Самолет Эйр Астана Казахстан Авиация Торговля Астана Корея Минтранспорта РК Аэропорт КГА Экономика
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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