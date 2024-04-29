Возобновляется авиасообщение между столицами Республики Казахстан и Республики Корея, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК.

Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан на постоянной основе ведется работа по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов по действующим маршрутам.

Так, в рамках договоренностей по итогам переговоров между авиационными властями Республики Казахстан и Республики Корея в феврале и марте текущего года в городах Алматы и Сеул, с 15 июня текущего года авиакомпания «Эйр Астана» возобновляет авиасообщение между столицами двух стран по маршруту Астана — Сеул.

Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа «Эйрбас-А321LR» емкостью 166 кресел.

Возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, и туристического сотрудничества между двумя странами.

Напомним, Казахстан и Южная Корея запланировали увеличить количество выполняемых рейсов между странами и открыть новые авианаправления.