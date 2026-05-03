Возобновлено авиасообщение между Астаной и Санкт-Петербургом

Авиакомпания «Россия» объявила о возобновлении прямых рейсов между Астаной и Санкт-Петербургом. Регулярные полеты стартуют с 3 июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на аэропорт Астаны.

Рейсы будут выполняться на лайнерах Airbus A319 в двухклассной компоновке — «эконом» и «бизнес». В летнем расписании полеты запланированы три раза в неделю: вылеты из Астаны — по понедельникам, четвергам и субботам, из Санкт-Петербурга — по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Ожидается, что направление будет востребовано среди пассажиров и будет способствовать росту туристического и делового потока между Астаной и Санкт-Петербургом.

Ранее сообщалось, что с 1 мая открылось прямое авиасообщение между Алматы и южнокорейским городом Пусан.