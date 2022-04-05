Возобновлен пропуск экспортных грузов из Китая через автопереход «Калжат» - «Дулаты»

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Возобновлен экспорт грузов из Китая через автомобильный пункт пропуска «Калжат» - «Дулаты» на казахстанско-китайской границе. На минувшей неделе впервые с начала 2020 года - с момента приостановления грузоперевозок через китайский КПП «Дулаты» - два контейнера с товарами народного потребления прошли процедуры таможенного оформления, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пишут местные СМИ, почти после двух лет «простоя» работы китайского КПП «Дулаты» два контейнера с 32 тоннами товаров народного потребления (ТНП) из пункта пропуска «Дулаты» Чапчал-Сибоского автономного уезда Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР после таможенного оформления ТНП были погружены на казахстанские большегрузы.

По словам представителей китайской корпорации «Международный логистический центр порт Дулаты», в планах достичь ежедневной пропускной способности собственного терминала на КПП «Дулаты» в 100 контейнеров.

Секретарь парткома КПП «Дулаты» Цао И отметил, что «таможенная служба пункта пропуска «Дулаты» повысит эффективность таможенного оформления грузов и будет оказывать содействие предприятиям в быстром осуществлении бизнеса и торговли».

Работы, связанные с грузовыми перевозками на КПП «Дулаты», ведутся со строгим соблюдением карантинных мер.

По данным китайской таможни, в 2019 году через КПП «Дулаты» перевалено 368 тысяч тонн экспортно-импортных грузов. КПП «Дулаты» - один из важнейших сухопутных портовых комплексов КНР первого класса.

Ранее сообщалось, что пункт пропуска «Калжат» в связи с эпидемиологической ситуацией был закрыт со стороны КНР.





Фото:asiaplustj.info











