В Карагандинской области возобновили строительство автобана Караганда — Балхаш. Как заверили в «КазАвтоЖол», все работы на участке протяженностью 363 километра должны завершить в этом году, передает корреспондент агентства Kazinform.

Трасса Астана — Алматы стала главным долгостроем страны, и сроки ее сдачи все время срывались. Причиной тому была корректировка бюджета проекта, которая возросла в связи с пандемией и удорожанием строительного материала. Сейчас из четырех полос для движения транспорта открыты только две. В прошлом году на четырех полосах автобана уложили первый слой асфальтового покрытия. Однако не было разделительного барьера, поэтому для движения открыли только две полосы.

На сегодня дорожники устанавливают барьерное ограждение на разделительной полосе, им предстоит обустроить 363 километра. Металлические балки и стойки, которые здесь используются, изготавливают на местных заводах.

В этом году полностью завершат укладку асфальта. Качество полотна на особом контроле. Прежде чем уложить последний асфальтовый слой, дорожные инженеры проверили трассу после эксплуатации.

— Нами, службой технадзора и подрядной организацией, были выявлены дефекты, такие как колея, трещины, просадки. Они по большей части появляются из-за того, что проходит движение, в процессе эксплуатации выявляются дефекты. Согласно основному договору данные дефекты будут устраняться подрядными организациями, — прокомментировал заместитель директора Карагандинского областного филиала НК «КазАвтоЖол» Айбек Амантаев.

Строительство автобана Караганда — Балхаш начали в 2019 году. Тогда его оценили почти в 250 миллиардов тенге. За 5 лет сменился генеральный подрядчик и проект подорожал до 317 миллиардов тенге. Теперь долгострой планируют полностью завершить до конца этого года и обеспечить движение по всем четырем полосам автобана.